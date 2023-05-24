О ситуации на поле боя отчитались в Генштабе ВСУ, следить за линиями наступления можно с помощью карты Deep State. 24 Канал анализирует, как изменилась ситуация на фронте за сутки.

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Восток Украины

Белогоровка на карте:

Линия столкновения вблизи Марьинки: карта

Юг Украины

Российские войска в ожидании контрнаступления ВСУ, поэтому активно ведут оборону на Юге: устанавливают баррикады против лодок на Днепре и минируют берега. Вдоль дорог на оккупированный Крым построили новые укрепления.

В то же время враг не прекращает обстреливать прифронтовую часть Украины.