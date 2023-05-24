О ситуации на поле боя отчитались в Генштабе ВСУ, следить за линиями наступления можно с помощью карты Deep State. 24 Канал анализирует, как изменилась ситуация на фронте за сутки.

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Враг сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки на этих участках фронта произошло 26 боевых столкновений, в эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

Восток Украины

На Купянском направлении сложная ситуация сохраняется возле Масютовки – продолжаются бои. За прошедшие сутки на Купянском направлении было зафиксировано наибольшее количество обстрелов.

Генштаб сообщает, что на Лиманском направлении враг безуспешно наступал на Белогоровку. По данным DeepState Белогоровка Луганской области, уже находится в полуокружении.

Белогоровка на карте:

В Генштабе не сообщали о боях в самом Бахмуте по состоянию на утро 24 мая. В то же время, заявили о попытках наступления врага в направлении Хромово. Отметим, что предварительно в Минобороны отчитывались, что на флангах Бахмута украинские военные продвинулись на несколько метров.

На Авдеевском направлении враг продолжает наземные атаки возле Первомайского. На Марьинском направлении продолжаются атаки на Марьинку. Во время наступления на Авдеевку и Марьинку враг совершил не менее 19 атак.

Линия столкновения вблизи Марьинки: карта

Юг Украины

Российские войска в ожидании контрнаступления ВСУ, поэтому активно ведут оборону на Юге: устанавливают баррикады против лодок на Днепре и минируют берега. Вдоль дорог на оккупированный Крым построили новые укрепления.

В то же время враг не прекращает обстреливать прифронтовую часть Украины.