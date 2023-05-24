Если же говорить о потерях за более чем год полномасштабного вторжения, то они поражают еще больше. На тот мир отправили 204 760 российских солдат. Заметим, что реальная цифра может быть больше, ведь точно подсчитать ликвидированных вражеских бойцов в зонах ведения активных боевых действий очень сложно.

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Потери врага в технике

Кроме того, у россиян стало гораздо меньше техники. В металлолом превратили тысячи танков, боевых бронированных машин, артиллерийских систем. Также оккупанты не досчитаются нескольких сотен самолетов и вертолетов. А наибольшей их потерей с 24 февраля 2022 стал крейсер "Москва", который продолжает поедать рыба на дне Черного моря.

танков – 3 792;

боевых бронированных машин – 7 424;

артиллерийских систем – 3 339;

РСЗО – 570;

средства ПВО – 327;

самолетов – 309;

вертолетов – 296;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 871;

крылатые ракеты – 1 015;

корабли /катера – 18;

автомобильной техники и автоцистерн – 6 146;

специальная техника – 440.



Актуальные потери врага по состоянию на 24 мая 2023 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Зафиксировали 26 боевых столкновений

Несмотря на то, что враг ежедневно несет колоссальные потери, он продолжает наступать. Только за минувшие сутки на Донбассе зафиксировали 26 боевых столкновений. Следует также понимать, что в эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка. Там идут тяжелые бои.

В общем, враг продолжает сосредотачивать свои основные усилия на нескольких направлениях. Речь идет о Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском.

Добавим, что россияне не оставляют попыток воплотить в жизнь сумасшедший план Путина. Они хотят выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Именно поэтому буквально забрасывают труппами наших защитников.