Якщо ж говорити про втрати за понад рік повномасштабного вторгнення, то вони вражають ще більше. На той світ відправили 204 760 російських солдатів. Зауважимо, що реальна цифра може бути більшою, адже точно підрахувати ліквідованих ворожих бійців у зонах ведення активних бойових дій вкрай складно.

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Втрати ворога у техніці

Крім того, у росіян стало значно менше техніки. На брухт перетворили тисячі танків, бойових броньованих машин, артилерійських систем. Також окупанти не дорахуються кількох сотень літаків і гелікоптерів. А найбільшою їхньою втратою з 24 лютого 2022 року став крейсер "Москва", який продовжує поїдати риба на дні Чорного моря.

танків – 3 792;

бойових броньованих машин – 7 424;

артилерійських систем – 3 339;

РСЗВ – 570;

засоби ППО – 327;

літаків – 309;

гелікоптерів – 296;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2 871;

крилаті ракети – 1 015;

кораблі /катери – 18;

автомобільної техніки та автоцистерн – 6 146;

спеціальна техніка – 440.



Актуальні втрати ворога станом на 24 травня 2023 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Зафіксували 26 бойових зіткнень

Попри те, що ворог щоденно зазнає колосальних втрат, він продовжує наступати. Лиш за минулу добу на Донбасі зафіксували 26 бойових зіткнень. Слід також розуміти, що в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут і Мар'їнка. Там точаться важкі бої.

Загалом ворог продовжує зосереджувати свої основні зусилля на кількох напрямках. Мовиться про Куп'янський, Лиманський, Бахмутський, Авдіївський і Мар'їнський.

Додамо, що росіяни не полишають спроб втілити у життя божевільний план Путіна. Вони прагнуть вийти на адміністративні межі Донецької та Луганської областей. Саме тому буквально закидують трупами наших захисників.