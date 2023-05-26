Противник сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки произошло 22 боевых столкновения.

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Где россияне вели наступательные действия

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки. Россияне из артиллерии обстреляли населенные пункты на этом направлении.

Россияне наступали в районе Масютовки: карта фронта

На Бахмутском направлении в течение суток противник продолжает вести наступательные действия в районе Бахмута. От вражеских обстрелов пострадали более десяти городов и сел Донецкой области. Отметим, что накануне в Нацгвардии сообщили, что наши бойцы продолжают развивать успех на северном и южном флангах Бахмута.

Карта боев на Бахмустском направлении

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Красногоровки. Нанес авиационные удары в районе Авдеевки и Водяного. Также россияне вели обстрелы из артиллерии.

Россияне наступали в направлении Красногоровки

На Марьинском направлении подразделения Сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. Там же враг задействовал для ударов авиацию. От вражеских обстрелов пострадали Марьинка и Победа Донецкой области.

Украинские бойцы отразили многочисленные атаки в Марьинке: карта фронта

Какая ситуация на других участках фронта

На Шахтерском направлении оккупанты обстреляли Угледар, Пречистовку и Новоселку. На Купянском направлении противник не прекращает попыток улучшить тактическое положение.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Черниговской, Сумской и Харьковской областей.

Представитель Нацгвардии полковник Николай Уршалович 25 мая информировал, что на Северском направлении украинские бойцы проводили штурмы позиций россиян на подступах к восточной окраине Белогоровки.

Силы обороны уничтожают оккупантов

Авиация Сил обороны нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника.

Также, за прошедшие сутки нашими защитниками сбит вражеский самолет Су-25.

Украинские ракетчики и артиллеристы поразили пункт управления, зенитно-ракетный комплекс, 2 района сосредоточения живой силы, 1 состав боеприпасов, одну радиолокационную станцию и два артиллерийских подразделения на огневых позициях.