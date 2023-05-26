Противник сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки произошло 22 боевых столкновения.

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Где россияне вели наступательные действия

Россияне наступали в районе Масютовки: карта фронта

Карта боев на Бахмустском направлении

Россияне наступали в направлении Красногоровки

Украинские бойцы отразили многочисленные атаки в Марьинке: карта фронта

Какая ситуация на других участках фронта

  • На Шахтерском направлении оккупанты обстреляли Угледар, Пречистовку и Новоселку. На Купянском направлении противник не прекращает попыток улучшить тактическое положение.
  • На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.
  • На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Черниговской, Сумской и Харьковской областей.
  • Представитель Нацгвардии полковник Николай Уршалович 25 мая информировал, что на Северском направлении украинские бойцы проводили штурмы позиций россиян на подступах к восточной окраине Белогоровки.

Силы обороны уничтожают оккупантов

Авиация Сил обороны нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника.

Также, за прошедшие сутки нашими защитниками сбит вражеский самолет Су-25.

Украинские ракетчики и артиллеристы поразили пункт управления, зенитно-ракетный комплекс, 2 района сосредоточения живой силы, 1 состав боеприпасов, одну радиолокационную станцию и два артиллерийских подразделения на огневых позициях.