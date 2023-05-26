Противник сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки произошло 22 боевых столкновения.
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Где россияне вели наступательные действия
Россияне наступали в районе Масютовки: карта фронта
Карта боев на Бахмустском направлении
Россияне наступали в направлении Красногоровки
Украинские бойцы отразили многочисленные атаки в Марьинке: карта фронта
Какая ситуация на других участках фронта
- На Шахтерском направлении оккупанты обстреляли Угледар, Пречистовку и Новоселку. На Купянском направлении противник не прекращает попыток улучшить тактическое положение.
- На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.
- На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Черниговской, Сумской и Харьковской областей.
- Представитель Нацгвардии полковник Николай Уршалович 25 мая информировал, что на Северском направлении украинские бойцы проводили штурмы позиций россиян на подступах к восточной окраине Белогоровки.
Силы обороны уничтожают оккупантов
Авиация Сил обороны нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника.
Также, за прошедшие сутки нашими защитниками сбит вражеский самолет Су-25.
Украинские ракетчики и артиллеристы поразили пункт управления, зенитно-ракетный комплекс, 2 района сосредоточения живой силы, 1 состав боеприпасов, одну радиолокационную станцию и два артиллерийских подразделения на огневых позициях.