Противник зосереджує основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Протягом минулої доби відбулось 22 бойових зіткнення.
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Де росіяни вели наступальні дії
Росіяни наступали в районі Масютівки: карта фронту
Карта боїв на Бахмусткьому напрямку
Росіяни наступали у напрямку Красногорівки
Українські бійці відбили численні атаки в Мар'їнці: мапа фронту
Яка ситуація на інших ділянках фронту
- На Шахтарському напрямку окупанти обстріляли Вугледар, Пречистівку та Новосілку. На Куп'янському напрямку противник не припиняє спроб покращити тактичне положення.
- На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.
- На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Чернігівської, Сумської та Харківської областей.
- Представник Нацгвардії полковник Микола Уршалович 25 травня інформував, що на Сіверському напрямку українські бійці проводили штурми позицій росіян на підступах до східної околиці Білогорівки.
Сили оборони знищують окупантів
Авіація Сил оборони завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника.
Також, минулої доби нашими захисниками збито ворожий літак Су-25.
Українські ракетники та артилеристи уразили пункт управління, зенітно-ракетний комплекс, 2 райони зосередження живої сили, 1 склад боєприпасів, одну радіолокаційну станцію та два артилерійських підрозділи на вогневих позиціях.