Про ситуацію на полі бою прозвітували у Генштабі ЗСУ, стежити за лініями наступу можна за допомогою мапи Deep State. 24 Канал аналізує, як змінилась ситуація на фронті за добу.

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Ворог зосереджує основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Минулої доби на цих ділянках фронту сталося 26 бойових зіткнень, в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут і Мар'їнка.

Схід України

На Куп'янському напрямку складна ситуація зберігається біля Масютівки – тривають бої. Протягом минулої доби на Куп'янському напрямку було зафіксована найбільша кількість обстрілів.

Генштаб повідомляє, що на Лиманському напрямку ворог безуспішно наступав на Білогорівку. За даними DeepState Білогорівка Луганської області вже знаходиться в напівоточенні.

Білогорівка на карті:

У Генштабі не повідомляли про бої у самому Бахмуті станом на ранок 24 травня. Водночас заявили про спроби наступу ворога у напрямку Хромового. Зазначимо, що попередньо у Міноборони звітували, що на флангах Бахмута українські військові просунулися на кількасот метрів.

На Авдіївському напрямку ворог продовжує наземні атаки біля Первомайського. На Мар'їнському напрямку тривають атаки на Мар'їнку. Під час наступу на Авдіївку та Мар'їнку ворог здійснив щонайменше 19 атак.

Південь України

Російські війська в очікувані контрнаступу ЗСУ, а тому активно ведуть оборону на Півдні: встановлюють барикади проти човнів на Дніпрі та мінують береги. Вздовж доріг на окупований Крим побудували нові укріплення.

Водночас ворог не припиняє обстрілювати прифронтову частину України.