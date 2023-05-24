Про ситуацію на полі бою прозвітували у Генштабі ЗСУ, стежити за лініями наступу можна за допомогою мапи Deep State. 24 Канал аналізує, як змінилась ситуація на фронті за добу.

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Схід України

Білогорівка на карті:

Південь України

Російські війська в очікувані контрнаступу ЗСУ, а тому активно ведуть оборону на Півдні: встановлюють барикади проти човнів на Дніпрі та мінують береги. Вздовж доріг на окупований Крим побудували нові укріплення.

Водночас ворог не припиняє обстрілювати прифронтову частину України.