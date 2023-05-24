Про це розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий. Він, зокрема, прокоментував просування Сил оборони довкола Бахмута.

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Які переваги мають зайняті позиції

Перш за все, Череватий заявив, що Україна, на відміну від росіян, не вигадує якісь легенди про великий наступ.

Це (просування – 24 Канал) проходить в рамках успішної оборонної операції на Бахмутському напрямку. Чому вона успішна? Тому що ми досягли головних цілей,

– сказав речник.

Він також додав, що, українські захисники не дали ворогу прорватися, поламати наші бойові порядки, знищити наше угруповання, що там воює, оточити його. І, крім того, в ході операції Росія зазнала колосальних втрат.

Який головний подвиг героїв Бахмута

Череватий розповів, що Сили оборони наразі намагаються "знекровити" противника, максимально вибити його бойовий потенціал, знищити якомога більше особового складу та техніки.

За словами речника, головний подвиг героїв Бахмута – це те, що вони, по суті, знищили "Вагнера" – один з найбоєздатніших підрозділів росіян. Та й загалом, українські воїни-титани вимотали все вороже угруповання дуже великою ціною.

Череватий каже, що втрати України на порядки менші ніж у росіян, але вони і на порядок цінніші для нас, ніж для них.

"Якраз ця заява Пригожина, що з 25 травня він виводить війська – це доказ поразки і латентної капітуляції", – підкреслив речник.