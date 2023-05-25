Об этом сообщил советник главы ОП Михаил Подоляк. Он сделал заявление о контрнаступлении.

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"Действия уже начались"

Уже несколько дней идет контрнаступление, идет интенсивная война на 1500 километрах границы, но действия уже начались,

– отметил Подоляк.

Он также подчеркнул, что украинские военные не будут бить по территории России, а будут применять западное вооружение только для деоккупации захваченных территорий.

Кроме того, Подоляк прокомментировал поставки оружия для Украины. По его словам, сейчас у украинской армии есть в арсенале ракеты большой дальности Storm Shadow, танки Leopard и противоракетные системы, "которые нам предоставили Франция и Италия".

"F-16 наконец-то позволят нам закрыть воздушное пространство. Парадокс: если бы мы их имели год назад, война бы уже закончилась", – подчеркнул чиновник.

Напомним, что заместитель министра обороны Анна Маляр еще больше месяца назад заявляла, что ВСУ уже ведут контрнаступательные действия. В частности, тогда говорилось об обороне Бахмута.

"Наступление идет на четырех основных направлениях со стороны врага: Бахмутское, Марьинское, Авдеевское, Лиманское. Там совершают активные штурмовые действия наши ВСУ и это тоже контрнаступательные действия", – сказала Маляр.

Ажиотаж вокруг контрнаступления ВСУ