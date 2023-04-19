Заместитель министра обороны Маляр заметила, что узко говорить о контрнаступлении – некорректно. Соответствующее заявление она сделала в эфире телемарафона, сообщает 24 канал.

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Это – огромный комплекс различных действий и мер, которые сейчас осуществляют ВСУ. Это, прежде всего, подготовка людей к комплексу действий: и к оборонительным, и к наступательным. Но все это вместе можно называть мерами контрнаступательных действий,

– подчеркнула Маляр.

Заместитель министра обороны подчеркнула, что контрнаступательными действиями можно считать, в частности, оборону Бахмута и бои на других направлениях фронта. ВСУ успешно останавливают там российских захватчиков.

"Наступление идет на четырех основных направлениях со стороны врага: Бахмутское, Марьинское, Авдеевское, Лиманское. Там совершают активные штурмовые действия наших ВСУ, и это тоже контрнаступательные действия", – отметила Маляр.

Ранее Кирилл Буданов охарактеризовал контрнаступление ВСУ словами "это будет быстро". Он подчеркнул, что сейчас не будет раскрывать никаких замыслов сейчас, потому что это будет дикостью.

Денис Шмыгаль отметил, что ничто не изменит планы Украины на контрнаступление.