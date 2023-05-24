Бывший спецпредставитель США в Украине Курт Волкер прокомментировал полномасштабную фазу российского вторжения и сделал несколько прогнозов. Он предостерег украинцев относительно иллюзий.

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Какие шансы на успех у ВСУ

Бывший постоянный представитель США в НАТО уверен, что контрнаступление состоится и будет успешным для Украины. Он назвал предстоящую наступательную операцию "одним из этапов". По его мнению, люди возлагают слишком много надежд на это событие.

Да, контрнаступление будет. Да, оно будет успешным для Украины, но это не конец,

– сказал Волкер.

Скоро ли закончится война

Дипломат подчеркнул, что после контрнаступления все не закончится. По его словам, Украина будет вынуждена еще долго воевать с Россией.

А еще нашей стране придется укреплять экономику и армию, а также восстанавливаться. Волкер призвал украинцев к этому быть готовыми.

Как повлияет контрнаступление на поддержку Украины

Бывший представитель Госдепа США по Украине назвал поддержку нашего государства в Вашингтоне крепкой и очень мощной. Она идет от обеих политических партий в Сенате и Палате представителей, а также от администрации Джозефа Байдена и общественности в целом.

Волкер напомнил, что на 2024 год запланировано проведение выборов президента США. Поэтому американцы будут уделять большое внимание внутренним делам. По мнению дипломата, Украина после контрнаступления получит новую помощь именно в этом году. Он добавил, что успехи украинских защитников станут для США дополнительным стимулом относительно нашей поддержки.

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