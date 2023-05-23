Так, вагнеровцы планируют полностью отойти со всей линии фронта до 1 июня. Об этом сообщили в американском Институте изучения войны.

Обратите внимание Пригожин чуть ли не еженедельно "берет" Бахмут: в ВСУ объяснили мотивы столь громких заявлений

Вагнеровцы собрались пересидеть ключевые месяцы контрнаступления ВСУ

21 мая – через день после того, как он объявил о победе в Бахмуте – Пригожин сказал, что ЧВК "Вагнера" передаст российским обычным силам контроль над Бахмутом 25 мая и полностью отойдет со всей линии фронта до 1 июня, чтобы отдохнуть и восстановиться в течение двух месяцев.

Пригожин также заявил, что любые сообщения о штурмовых действиях ЧВК "Вагнера" в течение этого двухмесячного периода якобы являются фейковыми.

Ранее ISW оценивало, что силы "Вагнера" вряд ли будут продолжать бои за пределами Бахмута из-за серьезного истощения и кульминации их наступательных возможностей.

Двухмесячный период восстановления, о котором объявил Пригожин, может позволить войскам "Вагнера" пересидеть ключевые месяцы украинского контрнаступления в зависимости от того, когда и как оно начнется,

– отметили в ISW.

Возможна ли ротация вагнеровцев в Бахмуте

Накануне военный эксперт Олег Жданов заявил, что ротацию войск можно произвести под огневым влиянием, меняя подразделения поочередно на отдельных участках. Это очень тяжело и может сопровождаться большими потерями.

По словам Жданова, если вагнеровцы встанут и уйдут, то украинские бойцы пойдут в контратаку и будут захватывать те позиции, с которых враг будет отходить.

Военный эксперт отметил, что в минобороны России понимают, что если они "не умножат на ноль" Пригожина с его боевиками, то он и дальше будет пытаться брать политический вес заявлениями и поливом грязи генштаба России.