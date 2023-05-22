Об этом 24 Каналу сообщил военный эксперт Олег Жданов. Он отметил, что в настоящее время Бахмут находится в полуокружении и под огневым контролем Вооруженных Сил Украины.
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Фейковая победа россиян в Бахмуте
Сейчас в Бахмуте классическая ситуация пирровой победы российской армии.
Военный эксперт подчеркнул, что даже в своем очередном видеообращении по поводу "взятия" Бахмута Пригожин оговорился за Фрейдом.
Главарь ЧВК "Вагнера" сказал, что вагнеровцы якобы "захватили" последний многоэтажный дом. Однако сквер, где стоит самолет, и сектор на юго-западной окраине города оккупанты так и не захватили. Кроме того, ролик снимали у железнодорожного вокзала.
Большая часть территории Бахмута, примерно 90%, под контролем врага, но наши войска еще имеют позиции в городе,
– рассказал Жданов.
На юге Бахмута ВСУ имеют хорошие успехи. Украинские бойцы захватили господствующие высоты. По словам военного эксперта, теперь большая часть Бахмута превращается в огневой мешок.
ВСУ могут огневым контролем наносить поражение по врагу. На севере города украинцы тоже приближаются к такой ситуации.
Жданов объяснил, почему ЧВК "Вагнера" не выйдут из Бахмута: смотрите видео
Ротация вражеских войск в Бахмуте
У Пригожина есть опыт и он видит, что Бахмут может оказаться в окружении, поэтому хочет передать позиции.
Ротацию войск можно произвести под огневым влиянием, меняя подразделения поочередно на отдельных участках. Это очень тяжело и может сопровождаться большими потерями,
– предположил Жданов.
Если вагнеровцы встанут и уйдут, то украинские бойцы пойдут в контратаку и будут захватывать те позиции, с которых враг будет отходить.
У начальника генерального штаба России Герасимова нет желания выпускать вагнеровцев из Бахмута, поэтому заявления и дедлайны Пригожина о выходе – чисто его желание. Из Бахмута вагнеровцев никто не выпустит, ведь боевыми действиями руководит генеральный штаб.
По словам военного эксперта, в минобороны России понимают, что если они "не умножат на ноль" Пригожина с его боевиками, то он и дальше будет пытаться брать политический вес заявлениями и поливом грязи генштаба России.
Заявления Пригожина о выводе войск и захвате Бахмута
- У главаря ЧВК "Вагнером" Евгением Пригожиным из минобороны России конфликт из-за нехватки боеприпасов. На фоне споров Пригожин 10 мая заявил о вывод своих войск из Бахмута.
- Своего слова Пригожин не сдержал, поэтому вагнеровцы продолжают воевать в Бахмуте. Из-за "снарядного голода" глава ЧВК "Вагнера" даже обратился к Шойгу и Герасимову, где выругался в их адрес.
- 20 мая главарь ППК "Вагнера" Евгения Пригожина в очередной раз заявил о взятии Бахмута, бои за который продолжаются уже почти год. Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что наши войска в Бахмуте контролируют определенные объекты и частный сектор в районе "Самолет".