Про це 24 Каналу повідомив військовий експерт Олег Жданов. Він зазначив, що наразі Бахмут у напівоточені та під вогневим контролем Збройних Сил України.

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Фейкова перемога росіян у Бахмуті

Зараз у Бахмуті класична ситуація піррової перемоги російської армії.

Військовий експерт наголосив, що навіть у своєму черговому відеозверненні щодо "взяття" Бахмута Пригожин обмовився за Фрейдом.

Ватажок ПВК "Вагнера" сказав, що вагнерівці нібито "захопили" останній багатоповерховий будинок. Проте сквер, де стоїть літак, і сектор на південно-західній околиці міста окупанти так і не захопили. Крім того, ролик знімали біля залізничного вокзалу.

Більша частина території Бахмута, приблизно 90%, під контролем ворога, але наші війська ще мають позиції у місті,

– розповів Жданов.

На півдні Бахмута ЗСУ мають хороші успіхи. Українські бійці захопили панівні висоти. За словами військового експерта, тепер більша частина Бахмута перетворюється на вогневий мішок.

ЗСУ можуть вогневим контролем завдавати ураження по ворогу. На півночі міста українці також наближаються до такої ситуації.

Жданов пояснив, чому ПВК "Вагнера" не вийдуть з Бахмута: дивіться відео

Ротація ворожих військ у Бахмуті

Пригожин має досвід і бачить, що Бахмут може опинитися в оточенні, тому хоче передати позиції.

Ротацію військ можна зробити під вогневим впливом, змінюючи підрозділи по черзі на окремих ділянках. Це дуже важко і може супроводжуватися великими втратами,

– припустив Жданов.

Якщо вагнерівці встануть і підуть, то українські бійці підуть у контратаку і захоплюватимуть ті позиції, з яких ворог відходитиме.

У начальника генерального штабу Росії Герасимова немає бажання випускати вагнерівців з Бахмута, тому заяви й дедлайни Пригожина про вихід – суто його бажання. З Бахмута вагнерівців ніхто не випустить, адже бойовими діями керує генеральний штаб.

За словами військового експерта, у міноборони Росії розуміють, що якщо вони "не помножать на нуль" Пригожина з його бойовиками, то він і далі намагатиметься брати політичну вагу заявами та поливанням бруду генштабу Росії.

Заяви Пригожина про вивід військ і захоплення Бахмута