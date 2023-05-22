Політолог й військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов розповів 24 Каналу, що заява Пригожина про "взяття" Бахмута – частина його хитрої комбінації. Ватажок ПВК "Вагнера" розуміє безвихідність ситуації, тому заздалегідь готує собі виправдання.

Читайте також Армія Росії тріснула, – військовий оглядач про фатальні наслідки для росіян у Бахмуті

Привітання Путіна

У 2022 році, коли Збройні Сили України відступили на Бахмут з Лисичанська, Владімір Путін поставив завдання "звільнити" Луганську область до 14 червня, а Донецьку – до 14 липня. З того часу терміни неодноразово переносились, а результату армія Росії так і не досягла.

Слова Пригожина про "взяття" Бахмута – маячня. ЗСУ на південному заході утримують позиції й укріплення. Місто зруйноване. Залишки багатоповерхівок стирчать, як гнилі зуби,

– сказав Сазонов.

Наразі українські бійці утримують промислову зону і частину приватного сектору "Літак" Бахмута. 3-я штурмова бригада йде з півдня від Бахмута вперед, з півночі йде 57-й підрозділ.

Збройні Сили працюють над повним оточенням міста-фортеці. Просування вперед нашим бійцям дається складно, адже ворог тримається і не припиняє постійні обстріли.

Бахмут їм (росіянам – 24 Канал) не взяти,

– зазначив боєць ЗСУ.

Проте Путін бездумно вірить і надіється на "успіхи" російської армії. Вчора він навіть привітав Пригожина з черговою "перемогою та взяттям" Бахмута.

"Путін у 2004 році і Януковича вітав з "перемогою" на президентських перегонах. Тому ці "привітання" суттєво не впливають на реальність", – нагадав Сазонов.

Чому Пригожин знову бреше про "взяття" Бахмута: дивіться відео

Риторика Пригожина

Пригожин розуміє, що може "покласти" всю свою ПВК і потрапити в оперативне оточення у Бахмуті, якщо ЗСУ піде далі по флангах.

Пригожин вирішив знайти "ідеальний варіант". І сказати: "Ми все зробили. Ми все захопили. Дуже втомились і їдемо до літніх таборів тренуватись" та водночас швидко втекти,

– додав боєць ЗСУ.

Також Сазонов припустив, що коли у липні ЗСУ звільнять Бахмут, або візьмуть в оточення, почнеться наш контрнаступ, а росіяни зазнають поразки, Пригожин знову з’явиться.

На думку бійця ЗСУ, засновник ВПК "Вагнера" знову звинуватить Шойгу й Герасимов у поразці. Ймовірно казатиме, як тільки вагнерівці пішли, то все посипалось.

Що відбувається у Бахмуті: останні події