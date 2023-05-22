Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він додав, що росіяни вперто відмовляються визнавати свої невдачі та поразки.

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Росія вже не переможе у Бахмуті

Росія тріснула і втратила перевагу на флангах під Бахмутом. Ціною колосальних втрат окупанти змогли просунутись на Бахмутському напрямку.

Наразі росіяни дійсно контролюють значну частину Бахмута. Однак на околицях і у місті тривають бойові дії й зіткнення російських та українських підрозділів. Українські війська мають значний успіх на Бахмутському напрямку – взяли та перехопили ініціативу на флангах.

З флангів і висот Бахмут буде прострілюватися й утримувати цей плацдарм ворогу буде складно,

– зазначив Мусієнко.

Просуваючись на флангах та встановлюючи вогневий контроль, Збройні Сили зможуть взяти Бахмут у напівкільце, а потім – кільце. Внаслідок цього Росія втратить логістичне забезпечення.

Нашим військам вдасться зробити ефективніше те, що планували росіяни й майже досягнули своїх цілей, коли були близькі до того, аби замкнути кільце навколо Бахмуту,

– сказав керівник Центру військово-правових досліджень.

Російська армія вже не переможе, адже зараз в окупантів немає тенденції внаслідок чого вони зможуть просунутися та закріпитися у Бахмуті.

"На мою думку, ворог триматиме оборону десь у районі річки Бахмутка і вимушений буде відійти, оскільки не зможе утримати позиції. Там уже мінометами обстрілюють, а коли почне артилерія працювати, ворогові будуть непереливки", – розповів Мусієнко.

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Перемога для Пригожина

Олександр Мусієнко переконаний, що ватажок ПВК "Вагнера" виведе своїх найманців з Бахмута, адже вже знайшов спосіб, як це зробити. Пригожин зазнав колосальних втрат. Далі воювати та поповнювати підрозділи йому ніким.

Водночас він (Пригожин – 24 Канал) "герой-переможець" для російської аудиторії. У цій ситуації перемогли не вагнерівці й не російська армія. Переміг Пригожин з погляду його політичної кар’єри,

– наголосив керівник Центру військово-правових досліджень.

Росія зараз стягує у Бахмут додаткові сили. Окупанти вимушені будуть, якщо не хочуть одразу втратити місто, стрімко перекидати туди підкріплення. Бахмут почне витягувати ще небагато чисельні резерви росіян з інших напрямків.

"Бахмут – це гаряча точка, яка коштувала сил, зусиль, засобів, жертв, але це точно не перемога для Росії. Перемога була б для них, якби вони зараз були десь за Часовим Яром і просувалися на Костянтинівку", – підсумував Мусієнко.

Ситуація у Бахмуті: коротко