Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он добавил, что россияне упорно отказываются признавать свои неудачи и поражения.

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Россия уже не победит в Бахмуте

Россия треснула и потеряла преимущество на флангах под Бахмутом. Ценой колоссальных потерь оккупанты смогли продвинуться на Бахмутском направлении.

В настоящее время россияне действительно контролируют значительную часть Бахмута. Однако в окрестностях и в городе продолжаются боевые действия и столкновения российских и украинских подразделений. Украинские войска имеют значительный успех на Бахмутском направлении – взяли и перехватили инициативу на флангах.

С флангов и высот Бахмут будет простреливаться и удерживать этот плацдарм врагу будет сложно,

– отметил Мусиенко.

Продвигаясь на флангах и устанавливая огневой контроль, Вооруженные Силы смогут взять Бахмут в полукольцо, а затем – кольцо. В результате Россия потеряет логистическое обеспечение.

Нашим войскам удастся сделать эффективнее то, что планировали россияне и достигли своих целей, когда были близки к тому, чтобы замкнуть кольцо вокруг Бахмута,

– сказал руководитель Центра военно-правовых исследований.

Российская армия уже не победит, ведь сейчас у оккупантов нет тенденции, вследствие чего они смогут продвинуться и закрепиться в Бахмуте.

"По моему мнению, враг будет держать оборону где-то в районе реки Бахмутка и вынужден будет отойти, поскольку не сможет удержать позиции. Там уже минометами обстреливают, а когда начнет артиллерия работать, врагу не поздороваться", – рассказал Мусиенко.

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Победа для Пригожина

Александр Мусиенко убежден, что главарь ЧВК "Вагнера" выведет своих наемников из Бахмута, ведь уже нашел способ, как это сделать. Пригожин понес колоссальные потери. Дальше воевать и пополнять подразделения ему никем.

В то же время он (Пригожин – 24 Канал) "герой-победитель" для российской аудитории. В этой ситуации победили не вагнеровцы и не российская армия. Победил Пригожин с точки зрения его политической карьеры,

– подчеркнул руководитель Центра военно-правовых исследований.

Россия сейчас стягивает в Бахмут дополнительные силы. Оккупанты вынуждены будут, если не хотят сразу потерять город, стремительно перебрасывать туда подкрепление. Бахмут начнет вытаскивать еще немногие многочисленные резервы россиян по другим направлениям.

"Бахмут – это горячая точка, которая стоила сил, усилий, средств, жертв, но это точно не победа для России. Победа была бы для них, будь они сейчас где-то за Часовым Яром и продвигались на Константиновку", – подытожил Мусиенко.

Ситуация в Бахмуте: коротко