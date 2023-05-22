Вообще потери являются оружием в информационной войне: свои всегда умаляются, а чужие – преувеличиваются. Об этом 24 Каналу сказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко.

Достойно внимания Крепость Бахмут – место, где закончится эпоха "вагнеровцев"

Какой момент стал переломным

Владимир Путин уже поздравил Евгения Пригожина со "взятием Бахмута". Скорее всего, большая часть города сейчас находится под контролем оккупантов. По мнению Яковенко, в целом эта история – о пирровой победе.

Наиболее боеспособное подразделение российской оккупационной армии ПВК "Вагнера" было в значительной степени утилизировано под Бахмутом и сейчас выведено с линии фронта.

"Вагнера" смогла выскочить из Бахмутского капкана и отпроситься на отдых. Понятно, что они мечтают отправиться в Африку, в Судан, где сейчас происходит распределение богатств этой страны, в частности золотых месторождений", – отметил Яковенко.

Бахмут сыграл отвлекающую роль в этой войне и в значительной степени подготовил украинское наступление, истощив силы врага.

То, что произошло в Хиросиме, это поистине переломный момент во всей войне. По сути была сформирована "коалиция самолетов", Байден дал добро на предоставление F-16, полное единство "Большой семерки" в поддержке Украины,

– акцентировал журналист.

В информационной войне важно, кто и что выделяет как главное. Для кого-то главное – рапорт Пригожина о "взятии Бахмута". Долгое время российская армия билась о маленький украинский городок – Бахмуте, который уже называли Сталинградом.

Это действительно издевательство. Сталинградская битва действительно была переломной в войне, а здесь Бахмут, не имеющий никакого стратегического значения. О него стиралась и утилизировалась российская армия на протяжении 224 дней,

– подчеркнул Игорь Яковенко.

А реальный перелом, как заметил Эммануэль Макрон, произошел на саммите G7. Там Владимир Зеленский смог достичь решающей поддержки.

Яковенко о Бахмуте и саммите G7: смотрите видео

Ситуация в Бахмуте: коротко