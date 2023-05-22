Речник Східного угрупування військ Сергій Череватий підтвердив, що уже понад 9 місяців триває успішна оборонна операція Бахмута на Донеччині. Попри заяви загарбників, нашим захисникам станом на 22 травня вдається утримувати позиції в місті.

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Детально про ситуацію

За словами Череватого, оборонна стратегія щодо Бахмута має декілька цілей. Зокрема, одна з них полягає у тому, аби не дати окупантам системно прорвати оборону ЗСУ, знищити бойові порядки, оточити місто та змусити наші війська відступати.

Також, звісно, наші бійці усі ці місяці працювали та продовжують працювати над тим, аби знекровити противника та максимально завдати йому втрат. Як констатував речник, ці завдання успішно виконуються.

Більш того, наші дії призвели до того, що злочинне угрупування "Вагнера" зараз на межі виконання бойових завдань. Вони вже змушені їх підсилювати підрозділами повітряно-десантних військ та піхотних підрозділів,

– сказав Череватий.

Разом з тим він уточнив, що ЗСУ продовжують утримувати позиції в самому Бахмуті в південно-західній частині міста та проводити, коли є така можливість і немає великого ризику втрат, контрнаступальні операції на флангах.

Власне, йдеться про південний та північний напрямки, на яких могло бути за останній час просування від 250 метрів до 2-х кілометрів

Охоплюючи це місто, ми створюємо сприятливі умови для подальших дій. Тому ситуація важка, але контрольована,

– підсумував спікер.

Окрім того, він констатував, що у Збройних Сил немає зараз переваги в особовому складі, техніці, кількості снарядів над загарбниками. Тому й усі операції відбуваються дуже виважено та обачно.

"Наступ продовжується"