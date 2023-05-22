Политолог и военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов рассказал 24 Каналу, что заявление Пригожина о "взятии" Бахмута – часть его хитрой комбинации. Главарь ЧВК "Вагнера" понимает безысходность ситуации, поэтому заранее готовит оправдание.

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Поздравление Путина

В 2022 году, когда Вооруженные Силы Украины отступили на Бахмут из Лисичанска, Владимир Путин поставил задачу "освободить" Луганскую область до 14 июня, а Донецку – до 14 июля. С этого времени сроки неоднократно переносились, а результата армия России так и не достигла.

Слова Пригожина о "взятии" Бахмута – бред. ВСУ на юго-западе удерживают позиции и укрепления. Город разрушен. Остатки многоэтажек торчат, как гнилые зубы,

– сказал Сазонов.

В настоящее время украинские бойцы удерживают промышленную зону и часть частного сектора "Самолет" Бахмута. 3-я штурмовая бригада идет с юга от Бахмута вперед, с севера идет 57-е подразделение.

Вооруженные Силы работают над полным окружением города-крепости. Продвижение вперед нашим бойцам дается сложно, ведь враг держится и не прекращает постоянные обстрелы.

Бахмут им (россиянам – 24 Канал) не взять,

– отметил боец ВСУ.

Однако Путин бездумно верит и надеется на "успехи" российской армии. Вчера он даже поздравил Пригожина с очередной "победой и взятием" Бахмута.

"Путин в 2004 году и Януковича поздравлял с "победой" на президентской гонке. Поэтому эти "поздравления" существенно не влияют на реальность", – напомнил Сазонов.

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Риторика Пригожина

Пригожин понимает, что может "положить" всю свою ЧВК и попасть в оперативное окружение в Бахмуте, если ВСУ пойдет дальше по флангам.

Пригожин решил найти "идеальный вариант". И сказать: "Мы все сделали. Мы все захватили. Очень устали и едем в летние лагеря тренироваться" и одновременно быстро убежать,

– добавил боец ВСУ.

Также Сазонов предположил, что когда в июле ВСУ освободят Бахмут, или возьмут в окружение, начнется наше контрнаступление, а россияне потерпят поражение, Пригожин снова появится.

По мнению бойца ВСУ, основатель ЧВК "Вагнера" снова обвинит Шойгу и Герасимов в поражении. Вероятно будет говорить, как только вагнеровцы ушли, все посыпалось.

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