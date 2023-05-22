Политолог и военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов рассказал 24 Каналу, что заявление Пригожина о "взятии" Бахмута – часть его хитрой комбинации. Главарь ЧВК "Вагнера" понимает безысходность ситуации, поэтому заранее готовит оправдание.
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Поздравление Путина
В 2022 году, когда Вооруженные Силы Украины отступили на Бахмут из Лисичанска, Владимир Путин поставил задачу "освободить" Луганскую область до 14 июня, а Донецку – до 14 июля. С этого времени сроки неоднократно переносились, а результата армия России так и не достигла.
Слова Пригожина о "взятии" Бахмута – бред. ВСУ на юго-западе удерживают позиции и укрепления. Город разрушен. Остатки многоэтажек торчат, как гнилые зубы,
– сказал Сазонов.
В настоящее время украинские бойцы удерживают промышленную зону и часть частного сектора "Самолет" Бахмута. 3-я штурмовая бригада идет с юга от Бахмута вперед, с севера идет 57-е подразделение.
Вооруженные Силы работают над полным окружением города-крепости. Продвижение вперед нашим бойцам дается сложно, ведь враг держится и не прекращает постоянные обстрелы.
Бахмут им (россиянам – 24 Канал) не взять,
– отметил боец ВСУ.
Однако Путин бездумно верит и надеется на "успехи" российской армии. Вчера он даже поздравил Пригожина с очередной "победой и взятием" Бахмута.
"Путин в 2004 году и Януковича поздравлял с "победой" на президентской гонке. Поэтому эти "поздравления" существенно не влияют на реальность", – напомнил Сазонов.
Почему Пригожин снова лжет о "взятии" Бахмута: смотрите видео
Риторика Пригожина
Пригожин понимает, что может "положить" всю свою ЧВК и попасть в оперативное окружение в Бахмуте, если ВСУ пойдет дальше по флангам.
Пригожин решил найти "идеальный вариант". И сказать: "Мы все сделали. Мы все захватили. Очень устали и едем в летние лагеря тренироваться" и одновременно быстро убежать,
– добавил боец ВСУ.
Также Сазонов предположил, что когда в июле ВСУ освободят Бахмут, или возьмут в окружение, начнется наше контрнаступление, а россияне потерпят поражение, Пригожин снова появится.
По мнению бойца ВСУ, основатель ЧВК "Вагнера" снова обвинит Шойгу и Герасимов в поражении. Вероятно будет говорить, как только вагнеровцы ушли, все посыпалось.
Что происходит в Бахмуте: последние события
- Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый отметил, что оборонная стратегия в отношении Бахмута есть несколько целей. Основная из них состоит в том, чтобы не дать оккупантам системно прорвать оборону ВСУ, уничтожить боевые порядки, оцепить город и заставить наши войска отступать.
- Россияне производят зачистку тех территорий Бахмута, которые им удалось захватить. В частности, захватчики ищут, не остались ли там вдруг наши диверсионные группы.
- Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что россияне полностью разрушили Бахмут, а город и окрестности завалены трупами оккупантов. Фактически от ЧВК "Вагнер" ничего не осталось.