Таким образом террористы ищут, не остались ли в городе украинские диверсионные группы. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.

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Какие изменения произошли в Бахмуте

По словам Маляр, на сегодняшний день Вооруженные Силы Украины контролируют часть Бахмута. Контроль остался над определенными инфраструктурными и промышленными объектами, а также частным сектором.

Враг производит зачистку тех территорий, которые он взял в городе под контроль. Оккупанты ищут, не остались ли там наши диверсионные группы. К тому же они делали концерт и пели. Таким образом, пропагандисты делают вид, что они якобы полностью взяли контроль над Бахмутом, но это не так,

– рассказала заместитель министра обороны.

Маляр подчеркнула, что нашим военным удается обстреливать и производить уничтожение врага. В некоторых отдельных местах, контролируемых захватчиками, они вынуждены переходить в оборону и как-то удерживать.

"Наши ВСУ усложнили нахождение врага в самом городе. И, собственно, мы продолжаем продвигаться, несмотря на то, что интенсивность снижена. Оборона Бахмута свои военные задачи выполняет. Наступательный потенциал врага существенно снижен, врагу нанесены огромные потери, мы выиграли время для определенных действий, которые можно будет рассказать со временем", – добавила Маляр.

ВСУ возобновили тактическую инициативу вокруг Бахмута

В ISW сообщали, что российские войска лишились части территорий вокруг Бахмута. А украинское продвижение может привести к тактическому окружению сил "Вагнера" в городе-крепости.

Как стало известно, российские силы безуспешно пытаются восстановить утраченные позиции и ответить на контратаки на флангах Бахмута. Таким образом, украинские защитники возобновили тактическую инициативу вокруг города-крепости.