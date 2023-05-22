Деталі розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Маляр зазначила, що попри шалені втрати, ворог продовжує підтягувати туди нові та нові сили.

Росіяни не залишають своєї мети і прагнуть і далі просуватися на Бахмутському напрямку. Те, що у них може бути проблема з підготовкою нових бійців – я раджу не плекати ілюзій. Ключовим залишається те, що у них багато резервів, адже ця країна значно більша за кількістю населення,

– пояснила вона.

Чи зможуть продовжувати вести бої за межами Бахмута

Як припустили аналітики Інститут вивчення війни (ISW), через виснаженість від бойових дій протягом багатьох місяців, малоймовірно, що ПВК Вагнера зможе продовжувати операції за межами Бахмута.

Армія РФ, ймовірно, потребуватиме додаткового підкріплення для утримання міста Бахмут та його флангів шляхом операцій на інших напрямках.

Яка зараз ситуація на Бахмутському напрямку

Ситуація на Бахмутському напрямку важка, там тривають бої. Наші війська у Бахмуті контролюють певні об'єкти та приватний сектор в районі "Літак". Ворог здійснює зачистку у районах міста, взятих ним під контроль.

Продовжується боротьба за панівні висоти на флангах – Півночі і Півдні передмістя. Наші бійці не дають ворогу можливості там закріпитись. Ворог стягує додаткові сили та засоби,

– додала Маляр.

За її словами, оборона Бахмута свої військові задачі виконує. Наступальний потенціал ворога суттєво знижений, ворогу завдані величезні втрати.