Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый дал интервью. В нем он объяснил, какую цель преследует Пригожин, когда кичится "взятием" Бахмута.

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Враг требует хотя бы надуманной победы

Соответствующие заявления делаются не просто так. По мнению Сергея Череватого, на это есть по меньшей мере несколько причин.

"Во-первых, им нужна хоть какая-нибудь, хотя бы надуманная победа, ведь они уже опозорились на весь мир, когда более 9 месяцев не способны взять районный центр, хотя размахивались на "вторую армию мира", – подчеркнул он.

Спикер также отметил, что ЧВК "Вагнера" понесла колоссальные потери в личном составе. Только за сутки 21 мая нашим защитникам удалось ликвидировать 166 оккупантов, большинство из которых – наемники Пригожина. Еще 218 получили ранения и 5 – попали в плен. И все это говорится о ситуации на Бахмутском направлении.

По словам Череватого, Пригожин стремится отползти и зализать раны. Предшествовавшие этому его заявления о "нам не помогают", "фланги провалили", "боеприпасы не дают".

Это все в рамках одного нарратива – вроде, "я здесь победил в Бахмуте, дайте мне отползти, а дальше пусть уже регулярное войско", которое он сам обзывал, унижал,

– отметил он.

Основная причина соответствующих заявлений, предполагает Череватый, связана с тем, что у врага "существенно потрепанные" возможности. И что наемники во главе с Пригожиным стремились бы уйти. И в таком случае либо не возвращаться вообще, либо хотя бы перегруппироваться, пополнив утраты в личном составе благодаря резервам. Правда, при условии, что кто-нибудь эти резервы "повару Путина" предоставит.

Мы еще полтора месяца назад делали прогноз: если потери будут на таком же уровне, а из тюрем прекратят поставку личного состава, то Бахмут станет для них последним рубежом. Тогда он еще отрицал эти вещи, но уже последние его заявления как раз очень свидетельствуют об этом.

– отметил Череватый.

Отметим, что накануне Пригожин угрожал, что его наемники в Бахмуте якобы до 25 мая. И в тот день их заменят регулярные российские войска. Так мы ему и поверили. Он уже говорил, что 10 мая покинет город, но никто и ниоткуда не выходил.