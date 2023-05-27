Про це 24 Каналу розповів військовий аналітик, майор запасу ЗСУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман. За його словами, нові підрозділи постійно перебували у процесі тренування.

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ЗСУ готові йти у наступ

Гетьман наголосив, що наступ – це не тільки атака в полі за допомогою танків та піхоти. ЗСУ руйнуватимуть усе, що допомагає росіянам тримати оборону. Важливим етапом є розвідка. Потрібно виконувати усі дії, щоб ЗСУ просувалися з найменшими втратами та щоб ускладнити ведення бойових дій окупантів.

Ми повинні мати чіткі зв'язки між підрозділами, взаємодію з авіацією, танками, артилерією, військовою розвідкою, аеророзвідкою і так далі. Усе має працювати як одна загальна система,

– підкреслив він.

Майор запасу ЗСУ зазначив, що українські захисники готуються до контрнаступу за стандартами НАТО. Ці стандарти передбачають тактику ведення бою, як перемогти ворога з мінімальними втратами.

"Ми говорили, що наше суспільство трохи "перегріте" очікуванням наступу. Військовослужбовці, які готові до наступу, теж трохи "перегріті". Вони рвуться починати. Усі готові, лють і бажання закипають", – додав Гетьман.

Гетьман про очікування наступу ЗСУ: дивіться відео

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