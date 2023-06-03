Про це повідомив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі. Він зробив відповідну заяву під час онлайн-брифінгу 2 серпня.

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США задоволені українським забезпеченням

За словами Кірбі, США разом із союзниками та партнерами добре забезпечили Україну військовою допомогою для проведення контрнаступу.

Передусім, ми дуже задоволені, що покрили потреби України для проведення її контрнаступу станом на зараз. Коли вони почнуть, це залежить від них, але ми впевнені, що зробили все можливе, і коли я кажу "ми", я маю на увазі не лише США, але й наших союзників і партнерів,

– наголосив представник адміністрації Байдена.

Він додав, що мовиться не лише про надання українцям систем ППО, що наразі є найактуальнішою потребою, а й про:

забезпечення бронетехнікою, артилерією та боєприпасами,

проведенням навчань.

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ЗСУ потребуватимуть поповнення боєприпасів

Водночас Кірбі підкреслив, що у міру продовження операцій Сил оборони та звільнення територій українським силам знадобиться поповнення боєприпасів і техніки.

"Бойові дії – річ динамічна, і маємо бути певними, що ми також "динамічно" готові підтримувати їх надалі. Отже, ми багато чого зробили й готові продовжувати багато чого робити впродовж наступних днів і місяців", – підсумував координатор Ради нацбезпеки Білого дому.

Зверніть увагу! Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Сирський нещодавно заявив, що скоро настане час, коли українські військові перейдуть до активних наступальних дій. Таку ж думку висловив сенатор США Ліндсі Грем, якого командування ЗСУ поінформувало про плани на полі бою під час його візиту до Києва. За його словами, найближчими днями ми побачимо демонстрацію сили з боку українців, яка усіх вразить.