Об этом сообщил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. Он сделал соответствующее заявление во время онлайн-брифинга 2 августа.

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США удовлетворены украинским обеспечением

По словам Кирби, США вместе с союзниками и партнерами хорошо обеспечили Украину военной помощью для проведения контрнаступления.

Прежде всего, мы очень довольны, что покрыли потребности Украины для проведения ее контрнаступления по состоянию на сегодня. Когда они начнут, это зависит от них, но мы уверены, что сделали все возможное, и когда я говорю "мы", я имею в виду не только США, но и наших союзников и партнеров.

– подчеркнул представитель администрации Байдена.

Он добавил, что говорится не только о предоставлении украинцам систем ПВО, что является наиболее актуальной потребностью, но и о:

обеспечении бронетехникой, артиллерией и боеприпасами,

проведении учений.

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ВСУ будут нуждаться в пополнении боеприпасов

В то же время Кирби подчеркнул, что по мере продления операций Сил обороны и освобождения территорий украинским силам потребуется пополнение боеприпасов и техники.

"Боевые действия – вещь динамичная, и должны быть уверены, что мы также "динамически" готовы поддерживать их в дальнейшем. Итак, мы многое сделали и готовы продолжать многое делать в течение следующих дней и месяцев", – подытожил координатор Совета нацбезопасности Белого дома.

Обратите внимание! Командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Сырский недавно заявил, что скоро наступит время, когда украинские военные перейдут к активным наступательным действиям. Такое же мнение высказал сенатор США Линдси Грэм, которого командование ВСУ проинформировало о планах на поле боя во время его визита в Киев. По его словам, в ближайшие дни мы увидим демонстрацию силы со стороны украинцев, которая всех поразит.