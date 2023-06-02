Об этом заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. Соответствующее сообщение появилось в его твиттере 2 июня.

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Россияне охотятся на Patriot в Украине

Анушаускас отметил, что Россия до сих пор каждую ночь пытается охотиться на противоракетные комплексы. Patriot.

Однако не повезло. Официальная версия уже лежит на столе у Путина – все батареи "Патриотов" уничтожены. Никто не решается сказать ему правду,

– заявил министр обороны Литвы.

Следует заметить, что заявления россиян об уничтоженных Patriot в последнее время участились. В частности они говорили об этом после атаки 29 мая.

Ложь захватчиков прокомментировал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, во время вражеской атаки работал комплекс Patriot, который уничтожил все российские ракеты типа "Искандер", летевшие по баллистике

На вопрос, цел ли Patriot, Игнат ответил: "Конечно, что цел. Уничтожили же все ракеты". Он добавил, что дневная атака была внезапной и неожиданной. Несмотря на это, украинские силы ПВО были готовы, как и всегда, ведь враг – коварный. Захватчики могут нанести удар в любой момент.

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