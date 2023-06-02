Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква. По его словам, на саммите удалось сделать реальные шаги по ускорению подготовки пилотов и техников для истребителей четвертого поколения.

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Будут не только F-16

Оформилась основа европейской части Коалиции с участием уже восьми стран: Великобритании, Нидерландов, Польши, Дании, Швеции, Бельгии, Португалии и Франции. С президентом Франции даже принято отдельное совместное заявление по этому поводу,

– заявил Жовква.

Он добавил, что украинских летчиков будут готовить к полетам не только на F-16, но и других западных истребителях.

Кроме того, Жовква утверждает, что достигнутые договоренности позволяют рассчитывать на конкретные решения по объемам и механизму подготовки пилотов, обслуживающего персонала, а также созданию условий и соответствующей инфраструктуре для истребителей.

Эти и другие детали обсудят уже на следующем заседании Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".

Украина и западные истребители: коротко