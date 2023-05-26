Оборонное ведомство информирует, что Украине нужно 4 эскадрильи истребителей F-16. Речь идет о 48 многоцелевых самолетах.
Смотрите также Стратегия на ближайшие недели: Остин после "Рамштайна" рассказал о F-16 для Украины
Украине нужно 4 эскадрилья истребителей F-16
В Министерстве обороны отмечают, что это именно то количество самолетов, которое позволит Украине выгнать россиян с временно оккупированных территорий.
4 эскадрильи F-16 (48 самолетов) – это именно то, что нам нужно для освобождения страны от агрессора,
– говорится в сообщении Минобороны.
В Минобороны рассказали, сколько Украине нужно самолетов F-16 / Фото с твиттера Минобороны
Сколько самолетов может получить Украина: что говорят в Воздушных Силах
- Спикер Воздушных Сил Юрий Игнат заявил, что Украина будет получать самолеты подразделениями. В частности, никто передавать самолеты поштучно не будет.
- По его словам, Украина получит как минимум эскадрилью, то есть 12 самолетов. При этом он отметил, что один американский F-16 может заменить 4 советских истребителя.
- Вопрос о передаче Украине самолетов F-16 сдвинулся после визита президента Владимира Зеленского к лидерам ЕС. В частности, главе государства удалось сформировать авиационную коалицию, к которой в конце концов присоединились США.
- Сразу несколько партнеров Украины, среди которых США, Великобритания, Нидерланды, Бельгия, Дания, согласились обучать украинских пилотов. Кроме того, партнеры договорились в течение нескольких месяцев передать Украине самолеты.
- Больше самолетов F-16 имеют США, которые собственно и производили их. На вооружении Америки 1017 истребителей. Другие партнеры Украины имеют гораздо меньше самолетов F-16: например, в Дании и Нидерландах 43 и 42 истребителя соответственно.
- Именно Нидерланды после того, как украинские пилоты завершат обучение, могут передать Украине самолеты.