Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат. Безусловно, передача F-16 Украине станет историческим решением.

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Сколько самолетов может получить Украина

Игнат подчеркнул, что пока о количестве, сроках и видах вооружения рассказывать никто не будет, ведь эта информация может сработать против нас.

Однако, безусловно, никто не будет передавать поштучно самолеты. Самолеты будут передаваться подразделениями, а это минимум эскадрилья. В нашем варианте это более 12 самолетов,

– сказал Игнат.

Спикер Воздушных сил также рассказал, что один американский F-16 может заменить 4 советских истребителя.

"О количестве говорим тогда, когда будет понимание, когда, где и на каком направлении выполнять те или иные задачи. Наша задача сейчас – это оборона страны и усиление противовоздушной обороны", – подчеркнул Игнат.

Он также отметил, что F-16 помогут отогнать российские самолеты от наших границ, которые обстреливают гражданское население управляемыми авиабомбами.

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