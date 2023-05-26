Оборонне відомство інформує, що Україні потрібно 4 ескадрильї винищувачів F-16. Мовиться про 48 багатоцільових літаків.
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Україні потрібно 4 ескадрильї винищувачів F-16
У Міністерстві оборони наголошують, що це саме та кількість літаків, яка дозволить Україні вигнати росіян з тимчасово окупованих територій.
4 ескадрильї F-16 (48 літаків) – це саме те, що нам потрібно для звільнення країни від агресора,
– мовиться у повідомленні Міноборони.
У Міноборони розповіли, скільки Україні потрібно літаків F-16 / Фото з твітера Міноборони
Скільки літаків може отримати Україна: що кажуть у Повітряних Силах
- Речник Повітряних Сил Юрій Ігнат заявив, що Україна отримуватиме літаки підрозділами. Зокрема, ніхто передавати літаки поштучно не буде.
- За його словами, Україна отримає щонайменше ескадрилью, тобто 12 літаків. При цьому він зазначив, що один американський F-16 може замінити 4 радянські винищувачі.
- Питання щодо передачі Україні літаків F-16 зрушилося після візиту президента Володимира Зеленського до лідерів ЄС. Зокрема, главі держави вдалося сформувати авіаційну коаліцію, до якої зрештою приєдналися США.
- Відразу декілька партнерів України, серед яких США, Британія, Нідерланди, Бельгія, Данія, погодилися навчати українських пілотів. Крім того, партнери домовилися упродовж кількох місяців передати Україні літаки.
- Найбільше літаків F-16 мають США, які власне й виробляли їх. На озброєнні Америки 1017 винищувачів. Інші партнери України мають значно менше літаків F-16: наприклад, у Данії та Нідерландів 43 та 42 винищувачі відповідно.
- Саме Нідерланди після того, як українські пілоти завершать навчання, можуть передати Україні літаки.