У четвер, 25 травня, відбулась зустріч союзників нашої держави у форматі "Рамштайн" в Німеччині. Опісля очільник оборонного відомства Сполучених Штатів Ллойд Остін зробив заяву щодо багатоцільових літальних апаратів F-16 на брифінгу, що транслював канал "Голос Америки", – інформує 24 Канал.
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Що сказав глава Пентагону
Як зазначив посадовець, у наступні тижні буде розроблена тренувальна інфраструктура для навчання українських льотчиків на винищувачах.
Союзники та партнери оголосили плани навчання українських пілотів на літаках четвертого покоління, зокрема F-16. Ці навчання є важливими для координації контактної групи,
– сказав Остін.
Разом з тим він окремо подякував Данії та Нідерландам, які фактично очолили коаліцію щодо навчання наших пілотів на F-16.
Зі слів очільника міноборони США зрозуміло, що важливим є також залученість до тренувань інших країн, які ще про це не оголошували.
Ми очікуємо що до цієї важливої місії долучаться також інші. Зараз початок цього навчання пілотів є важливим прикладом відданості Україні та її підтримки,
– заявив міністр.
Детально про ситуацію
- Перемовини щодо надання Україні літаків F-16 ведуться щонайменше від січня 2023 року, і поки партнери не ухвалили позитивного рішення щодо цього.
- Однак президент Володимир Зеленський зазначав, що довіряє союзникам та впевнений у тому, що на них можна покладатися. Хоча для нього самого невідомо, скільки винищувачів нам передадуть та коли це станеться.
- Водночас все більше країн долучаються до коаліції щодо тренувань наших пілотів на цих літаках. Нещодавно у Foreign Policy констатували, що саме Велика Британія буде першою державою, яка організує відповідні тренування.