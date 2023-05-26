Про те, що Нідерланди можуть передати Україні літаки F-16, виданню Bloomberg повідомили двоє людей, знайомих з цим питанням. Нідерланди й Данія очолюють коаліцію з підготовки пілотів за підтримки Великої Британії та Бельгії.

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Уряд Нідерландів вже вивчає і обговорює зі своїми союзниками можливі плани розгортання літаків, сказав один з учасників зустрічі.

Незважаючи на готовність нідерландського уряду допомогти посилити українську протиповітряну оборону "якнайшвидше", підготовка пілотів і планування розгортання та логістики може зайняти багато місяців.

На озброєнні Нідерландів наразі перебуває 42 винищувачі F-16, 24 з яких наразі використовуються нідерландською армією і не можуть бути відправлені в Україну до середини 2024 року.

Десяток з решти 18 винищувачів мали бути продані компанії Draken International, але уряд відклав передачу літаків у грудні 2022 року без пояснення причин, посилаючись на комерційну таємницю.

Хоча остаточне рішення про розгортання ще не прийнято, Україна може отримати деякі з літаків, що продаються, або деякі з 24 літаків, що перебувають в експлуатації, наступного року, залежно від графіка підготовки пілотів, кажуть джерела журналістів.

Нідерланди підтримують льотну придатність усіх своїх винищувачів F-16 завдяки регулярному технічному обслуговуванню.

Прессекретар міністерства оборони Нідерландів заявила 25 травня, що уряд розгляне питання про можливу поставку F-16 в Україну пізніше. Вона додала, що зараз пріоритетом є підготовка пілотів.

Раніше цього місяця прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що немає "жодних табу" на відправку винищувачів в Україну. Офіс Рютте відмовився коментувати можливість розгортання F-16 в Україні.

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