Про те, що Нідерланди можуть передати Україні літаки F-16, виданню Bloomberg повідомили двоє людей, знайомих з цим питанням. Нідерланди й Данія очолюють коаліцію з підготовки пілотів за підтримки Великої Британії та Бельгії.
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Нідерланди скасували угоду про продаж своїх F-16
Уряд Нідерландів вже вивчає і обговорює зі своїми союзниками можливі плани розгортання літаків, сказав один з учасників зустрічі.
Незважаючи на готовність нідерландського уряду допомогти посилити українську протиповітряну оборону "якнайшвидше", підготовка пілотів і планування розгортання та логістики може зайняти багато місяців.
На озброєнні Нідерландів наразі перебуває 42 винищувачі F-16, 24 з яких наразі використовуються нідерландською армією і не можуть бути відправлені в Україну до середини 2024 року.
Десяток з решти 18 винищувачів мали бути продані компанії Draken International, але уряд відклав передачу літаків у грудні 2022 року без пояснення причин, посилаючись на комерційну таємницю.
Хоча остаточне рішення про розгортання ще не прийнято, Україна може отримати деякі з літаків, що продаються, або деякі з 24 літаків, що перебувають в експлуатації, наступного року, залежно від графіка підготовки пілотів, кажуть джерела журналістів.
Нідерланди підтримують льотну придатність усіх своїх винищувачів F-16 завдяки регулярному технічному обслуговуванню.
Прессекретар міністерства оборони Нідерландів заявила 25 травня, що уряд розгляне питання про можливу поставку F-16 в Україну пізніше. Вона додала, що зараз пріоритетом є підготовка пілотів.
Раніше цього місяця прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що немає "жодних табу" на відправку винищувачів в Україну. Офіс Рютте відмовився коментувати можливість розгортання F-16 в Україні.
Україна отримає літаки F-16: що відомо
- Київ і його партнери тривалий час тиснули на США щодо передачі літаків F-16. Річ у тім, що цей багатоцільовий літак виробляється у США, тому саме Америка мала погодити його реекспорт.
- На початку 2023 року лідер США Джо Байден заявив, що США не постачатимуть Україні літаки, але не коментував тему реекспорту. Зрештою, на саміті G7 у травні Байден заявив, що США таки навчатимуть українських пілотів, тим самим знявши табу щодо передачі літаків.
- Наразі США готові навчати українських пілотів, однак не відомо, чи постачатиме Америка літаки в Україну зі своїх запасів. У Вашингтоні наголосили, що постачання Україні F-16 пріоритет для США.
- У Пентагоні висловили сподівання, що інші країни теж приєднаються до авіаційної коаліції. Тема винищувачів була ключовою під час чергового "Рамштайну".
- Міністр ВПС США Френк Кендалл заявив, що для передачі винищувачів F-16 в Україну знадобиться "у кращому випадку кілька місяців". Важливо зазначити, що F-16 потрібні Україні для захисту неба, а не атак по території Росії. Саме це було однією з умов передачі літаків.