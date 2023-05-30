Однако на самом же деле Patriot цел и невредим. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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Что говорят Воздушные силы о "уничтожении" Patriot

По словам Игната, 29 мая во время атаки работал комплекс Patriot и были уничтожены все цели типа "Искандер", летевшие по баллистике.

На вопрос, цел ли Patriot, Игнат ответил: "Конечно, что цел. Уничтожили же все ракеты".

Спикер Воздушных сил отметил, что дневная атака была внезапной и неожиданной. Однако наши силы ПВО всегда готовы, поскольку враг коварен и может нанести удар в любой момент.

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