Однако на самом же деле Patriot цел и невредим. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
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Что говорят Воздушные силы о "уничтожении" Patriot
По словам Игната, 29 мая во время атаки работал комплекс Patriot и были уничтожены все цели типа "Искандер", летевшие по баллистике.
На вопрос, цел ли Patriot, Игнат ответил: "Конечно, что цел. Уничтожили же все ракеты".
Спикер Воздушных сил отметил, что дневная атака была внезапной и неожиданной. Однако наши силы ПВО всегда готовы, поскольку враг коварен и может нанести удар в любой момент.
Дневная атака Киева 29 мая: все, что известно
- Второй раз за 29 мая враг совершил ракетный удар по территории Украины. Около 11:30 противник атаковал Киевщину баллистическими и крылатыми ракетами наземного базирования с ОТРК "Искандер". Выпущено 11 ракет: "Искандер-М" и "Искандер-К" из северного направления.
- К счастью, силами и средствами противовоздушной обороны все цели уничтожены.
- Но было зафиксировано падение обломков в разных районах города. В Оболонском районе 3 случая, по одному в Деснянском и Днепровском.
- Также обломки рухнули в Подольском районе. Из-за этого произошло возгорание на крыше двухэтажного здания, пожар был локализован. Медики госпитализировали одного раненого.
- Кроме этого, в Киевской области в результате атаки был поврежден хозяйственный дом. Поэтому вспыхнул огонь. Потерпевших нет.
- Кстати, в сети обнародовали видео, как в столице школьники с криками убегали от взрывов. В Офисе Президента Украины уже отреагировали на видео. Андрей Ермак заявил, что за это тоже будет ответственность для каждого врага.