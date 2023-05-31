Об этом заявил сенатор США Линдси Грэм после недавнего визита в Киев. По его словам, Владимир Зеленский и его команда проинформировали о планах контрнаступления.

Смотрите также Не линия разграничения до 24 февраля: генерал США сказал, что можно считать победой Украины

Россиянам предстоит неприятный сюрприз, когда начнется украинское контрнаступление. В ближайшие дни вы увидите достаточно впечатляющую демонстрацию силы со стороны украинцев,

– сказал сенатор.

Он не стал разглашать никакие детали относительно даты, времени или формата наступления, однако добавил, что так называемые формовочные операции: удары, разбивающие российскую оборону и разрушающие планы Москвы – уже начались, а это значит, что само контрнаступление, вероятно, начнется относительно скоро.

Грэм отметил, что первоочередной задачей должно быть "возвращение определенных стратегических мест".

Главные акценты контрнаступления

Грэм подчеркнул, что первоочередной задачей должно быть "возвращение определенных стратегических мест". Более того, сенатор ответил утвердительно на вопрос журналистов, считает ли он, что Украина сможет вытеснить Россию до конца года.

Политик также высказался за то, чтобы Конгресс согласился одобрить пакет помощи, который позволит отправить больше военного оборудования в Украину. В то же время признал, неизвестно, согласят ли законодатели передачу дополнительного вооружения, ведь обсуждают вопрос избегания кризиса ограничения долга США.

По словам Грэма, он сказал Зеленскому: "Я сделаю все, что в моих силах, чтобы у вас был надежный пакет оружия и технологий для завершения работы".

Украина может получить ракеты ATACMS

Кроме того, после встречи с британским советником по национальной безопасности Тимом Берроу, Грэм высказался по поводу контрнаступления у себя в твиттере.

Ожидаем реальных успехов Украины в контрнаступлении, но мы должны демонстрировать постоянную преданность Киеву для достижения максимального эффекта,

– отметил политик.

Сенатор выразил благодарность Великобритании за передачу Украине ракет воздушного базирования Storm Shadow, которые оказались очень эффективными.

К теме Под прицелом Крымский мост и Черноморский флот: куда достают ракеты Storm Shadow

"Британцы желают победы для Украины. У нас есть общее мнение, что дополнительные ракеты большой дальности – ATACMS – усилят успех Украины на поле боя", – подчеркнул Грэм.

Заметьте! Президент США Джо Байден 29 мая заявил, что вопрос передачи Украины баллистических ракет ATACMS все еще на рассмотрении.