Про це заявив полковник та командувач Центру розвідки оборони Естонії Марго Гросберг. За його словами, упродовж 9 місяців у боях за Бахмут країна-агресорка втратила 40 тисяч солдатів.

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Росія може скоро почати мобілізацію

Гросберг зазначив, що наразі співвідношення сил на фронті між обома сторонами складає один до одного, позаяк Кремль зміг компенсувати високі втрати мобілізацією, яку оголошували торік у вересні. За його оцінками, для здійснення успішної атаки, стороні, яка наступатиме, знадобиться потрійна перевага.

Враховуючи всі ці нюанси, є дуже висока ймовірність того, що в якийсь момент буде розпочата подібна хвиля мобілізації, як це було у вересні минулого року. Просто для того, щоб Росія змогла виконати свої бажані цілі, така річ однозначно потрібна,

– вважає полковник.

Він додав, що ПВК "Вагнера" розпочала відступ від Бахмута та передачу його регулярній російській армії. На цьому напрямку Кремль зазнав великих втрат.

"По суті, Російська Федерація втратила близько 40 тисяч осіб під час цієї 9-місячної битви за Бахмут. Це постійні втрати, тобто і загиблі, і зниклі безвісти, і важко поранені", – пояснив Гросберг.

Зверніть увагу! Вперше мобілізацію в Росії оголосили 21 вересня 2022 року. Причиною стали поразки та відступ "другої армії світу" з Київської, Чернігівської, Сумської та Харківської областей. Офіційно планували призвати 300 тисяч осіб.

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Загальні втрати Росії у війні проти України

За 464 дні повномасштабного вторгнення країна-окупантка вже втратила майже 209 тисяч своїх бійців. Варто зазначити, що реальні цифри можуть бути значно більшими, адже точно підрахувати втрати ворога в умовах активних бойових дій вкрай складно.

Також Росія втрачає чимало техніки, яка подекуди коштує мільйони доларів. Наші захисники й захисниці перетворили на брухт тисячі танків, артилерійських систем та броньованих машин, зокрема: