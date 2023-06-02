Об этом заявил полковник и командующий Центра разведки обороны Эстонии Марго Гросберг. По его словам, за 9 месяцев в боях за Бахмут страна-агрессор потеряла 40 тысяч солдат.

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Россия может скоро начать мобилизацию

Гросберг отметил, что соотношение сил на фронте между обеими сторонами составляет один к одному, поскольку Кремль смог компенсировать высокие потери мобилизацией, которую объявляли в сентябре прошлого года. По его оценкам, для осуществления успешной атаки, наступающей стороне понадобится тройное преимущество.

Учитывая все эти нюансы, очень высока вероятность того, что в какой-то момент будет начата подобная волна мобилизации, как это было в сентябре прошлого года. Просто для того чтобы Россия смогла выполнить свои желаемые цели, такая вещь однозначно нужна,

– считает полковник.

Он добавил, что ЧВК "Вагнера" начала отступление от Бахмута и передачу его регулярной российской армии. На этом направлении Кремль понес большие потери.

"По сути, Российская Федерация потеряла около 40 тысяч человек во время этой 9-месячной битвы за Бахмут. Это постоянные потери, то есть и погибшие, и пропавшие без вести, и тяжело раненые", – объяснил Гросберг.

Обратите внимание! Впервые мобилизацию в России объявили 21 сентября 2022 года. Причиной послужили поражение и отступление "второй армии мира" из Киевской, Черниговской, Сумской и Харьковской областей. Официально планировали призвать 300 тысяч человек.

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Общие потери России в войне против Украины

За 464 дня полномасштабного вторжения страна-оккупант уже потеряла почти 209 тысяч своих бойцов. Следует отметить, что реальные цифры могут быть значительно больше, ведь точно подсчитать потери врага в условиях активных боевых действий очень сложно.

Также Россия теряет немало техники, которая иногда стоит миллионы долларов за единицу. Наши защитники и защитницы превратили в металлолом тысячи танков, артиллерийских систем и бронированных машин, в частности: