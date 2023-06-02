Об этом заявил полковник и командующий Центра разведки обороны Эстонии Марго Гросберг. По его словам, за 9 месяцев в боях за Бахмут страна-агрессор потеряла 40 тысяч солдат.
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Россия может скоро начать мобилизацию
Гросберг отметил, что соотношение сил на фронте между обеими сторонами составляет один к одному, поскольку Кремль смог компенсировать высокие потери мобилизацией, которую объявляли в сентябре прошлого года. По его оценкам, для осуществления успешной атаки, наступающей стороне понадобится тройное преимущество.
Учитывая все эти нюансы, очень высока вероятность того, что в какой-то момент будет начата подобная волна мобилизации, как это было в сентябре прошлого года. Просто для того чтобы Россия смогла выполнить свои желаемые цели, такая вещь однозначно нужна,
– считает полковник.
Он добавил, что ЧВК "Вагнера" начала отступление от Бахмута и передачу его регулярной российской армии. На этом направлении Кремль понес большие потери.
"По сути, Российская Федерация потеряла около 40 тысяч человек во время этой 9-месячной битвы за Бахмут. Это постоянные потери, то есть и погибшие, и пропавшие без вести, и тяжело раненые", – объяснил Гросберг.
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Общие потери России в войне против Украины
За 464 дня полномасштабного вторжения страна-оккупант уже потеряла почти 209 тысяч своих бойцов. Следует отметить, что реальные цифры могут быть значительно больше, ведь точно подсчитать потери врага в условиях активных боевых действий очень сложно.
Также Россия теряет немало техники, которая иногда стоит миллионы долларов за единицу. Наши защитники и защитницы превратили в металлолом тысячи танков, артиллерийских систем и бронированных машин, в частности:
- танков – 3819 (+15 в сутки 1 августа 2023 года);
- боевых бронированных машин – 7490 (+12);
- артиллерийских систем – 3501 (+27);
- РСЗО – 575 (+0);
- средств ПВО – 335 (+2);
- самолетов – 313 (+0);
- вертолетов – 298 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 3137 (+6);
- крылатых ракет – 1117 (+10);
- кораблей и катеров – 18 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 6267(28);
- специальной техники – 465 (+7).