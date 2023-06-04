Весь мир ожидает контрнаступления ВСУ. Прогнозируют, что он будет стремительным и нанесет российским оккупантам колоссальные потери. Чтобы напомнить временно оккупированному Крыму о приближении контрнаступления, ВСУ сняли мощное видео. Его распространяют в сети, сообщает 24 Канал.

Обратите внимание Мощный взрыв прогремел под оккупированным Мелитополем: поднимается столб дыма

Крым увидел обращение воинов ВСУ

Российские оккупанты воют из-за того, что "взломали" ряд кабельных операторов. Сообщили: продолжается отключение сигнала.

Воины ВСУ напомнили, что предупреждения о контрнаступлении не будет. Планы любят тишину.

Защитники напомнили Крыму о контрнаступлении: смотрите видео из сети

Воины ВСУ напомнили Крыму, что пора возвращаться домой: смотрите видео из сети

"Хлопок" все чаще посещает Крым

Украина обязательно вернет временно оккупированный Крым. Вместе с украинским флагом на остров вернётся справедливость и безопасность для местного населения.

В предвкушении контрнаступления Крым регулярно посещает "хлопок". В ночь на 4 июня временно оккупированный Крым услышал взрывы. "Хлопок" прилетел на аэродром в Джанкое.

Паника российских оккупантов только усилилась. Враг прекрасно понимает, что у него нет никаких шансов на временно оккупированных территориях Украины.