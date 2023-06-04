Сначала сообщалось, что взрыв прогремел собственно во временно оккупированном Мелитополе. В то же время мэр города Иван Федоров рассказал: сегодня оккупантам "жарко" в поселке городского типа Акимовка.

Обратите внимание Возле Мелитополя произошел взрыв на железной дороге, а в Бердянске снова прилетело в район порта

По уточненной информации, что-то произошло на окраине Акимовки, к югу от Мелитополя,

– подчеркнул Федоров.

В сети публикуют кадры, как в небо вздымается столб дыма.

Взрыв в Акимовке 4 июня: смотрите видео РИАМЕЛИТОПОЛЬ

Что врут оккупанты



Традиционно не обошлось без порции лжи от российских окупантов. В сети сообщают, что на место "хлопка" мчат скорые и пожарные. Тем временем захватчики снова повторяют любимую басню о "все идет по плану". На этот раз "по плану" вроде бы уничтожали взрывчатку.

Российским оккупантам уже давно пора сменить методичку. Однако острый дефицит разума мешает это сделать. В "заявления" пропагандистов уже не верят даже россияне.

Заметьте! Также в сети сообщают, что оккупантам "жарко" на левом берегу Херсона. Деталей пока не раскрывают, но, похоже, это воскресенье у захватчиков не удалось. Как и все остальные дни недели.