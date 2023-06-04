Сначала сообщалось, что взрыв прогремел собственно во временно оккупированном Мелитополе. В то же время мэр города Иван Федоров рассказал: сегодня оккупантам "жарко" в поселке городского типа Акимовка.
Обратите внимание Возле Мелитополя произошел взрыв на железной дороге, а в Бердянске снова прилетело в район порта
По уточненной информации, что-то произошло на окраине Акимовки, к югу от Мелитополя,
– подчеркнул Федоров.
В сети публикуют кадры, как в небо вздымается столб дыма.
Взрыв в Акимовке 4 июня: смотрите видео РИАМЕЛИТОПОЛЬ
Что врут оккупанты
Традиционно не обошлось без порции лжи от российских окупантов. В сети сообщают, что на место "хлопка" мчат скорые и пожарные. Тем временем захватчики снова повторяют любимую басню о "все идет по плану". На этот раз "по плану" вроде бы уничтожали взрывчатку.
Российским оккупантам уже давно пора сменить методичку. Однако острый дефицит разума мешает это сделать. В "заявления" пропагандистов уже не верят даже россияне.