Об этом в эфире национального телемарафона заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает 24 Канал.
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Кулеба раскритиковал реакцию ООН на подрыв Каховской гидроэлектростанции
Министр иностранных дел отметил, что скорая реакция – это не о международных организациях, поскольку у них своя бюрократия и сдерживающие факторы.
Здесь просто, я извиняюсь за недипломатический термин, но ООН очень конкретно, буду дипломатом, "ошиблась" в день теракта. Они праздновали день русского языка и набрали в рот воды. Я думаю, что если бы они набрали в рот днепровской воды, смешанной с машинным маслом и кровью, возможно, они бы немного иначе поступали,
– подчеркнул Кулеба.
Однако, по его словам, поскольку Нью-Йорк далеко и там другая вода, в ООН умудрились весь день молчать и ничего не делать.
Министр также отметил, что хочет защитить офис Организации в Украине, поскольку он организовал небольшую команду в Херсоне для помощи. Однако даже такая реакция была неадекватной масштабу трагедии.
После разговора с сотрудниками офиса ООН они удвоили усилия и сформировали 2 команды, готовые ехать на временно оккупированный левый берег Херсонской области, чтобы помочь с эвакуацией и гуманитаркой, если Россия предоставит гарантии безопасности. Однако Кулеба отметил, что этого, вероятно, не произойдет.
"Поэтому гнев украинцев – справедлив, но есть реальность и нужно с ней работать в интересах нашей страны", – подытожил глава МИД.
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ООН делала странные заявления после подрыва Каховской ГЭС: коротко
- В день, когда Россия взорвала дамбу Каховской ГЭС, затопив десятки населенных пунктов, а украинцы пытались ликвидировать последствия катастрофы и эвакуировали людей, ООН "праздновала" день русского языка. Соответствующее сообщение появилось на странице Организации в твиттере.
- Генсек ООН Антониу Гутерреш прокомментировал подрыв Каховской ГЭС только на следующий день. Однако его заявление было неоднозначным. В частности, он сказал, что ООН "не имеет доступа" к проверенной информации, чтобы осуществить "независимую проверку" причин разрушения дамбы. Также генсек не стал говорить, что в этом теракте виноваты именно россияне.
- Бездействие ООН возмутило украинцев. Они засыпали страницу Организации гневными комментариями, а затем возмущенные люди устроили акцию протеста под офисом ООН в Киеве. Протестующие потребовали признать подрыв оккупантами Каховской ГЭС военным преступлением.