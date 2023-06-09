Об этом в эфире национального телемарафона заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает 24 Канал.

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Министр иностранных дел отметил, что скорая реакция – это не о международных организациях, поскольку у них своя бюрократия и сдерживающие факторы.

Здесь просто, я извиняюсь за недипломатический термин, но ООН очень конкретно, буду дипломатом, "ошиблась" в день теракта. Они праздновали день русского языка и набрали в рот воды. Я думаю, что если бы они набрали в рот днепровской воды, смешанной с машинным маслом и кровью, возможно, они бы немного иначе поступали,

– подчеркнул Кулеба.

Однако, по его словам, поскольку Нью-Йорк далеко и там другая вода, в ООН умудрились весь день молчать и ничего не делать.

Министр также отметил, что хочет защитить офис Организации в Украине, поскольку он организовал небольшую команду в Херсоне для помощи. Однако даже такая реакция была неадекватной масштабу трагедии.

После разговора с сотрудниками офиса ООН они удвоили усилия и сформировали 2 команды, готовые ехать на временно оккупированный левый берег Херсонской области, чтобы помочь с эвакуацией и гуманитаркой, если Россия предоставит гарантии безопасности. Однако Кулеба отметил, что этого, вероятно, не произойдет.

"Поэтому гнев украинцев – справедлив, но есть реальность и нужно с ней работать в интересах нашей страны", – подытожил глава МИД.

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