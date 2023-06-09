Про це в ефірі національного телемарафону заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє 24 Канал.

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Міністр закордонних справ зазначив, що швидка реакція – це не про міжнародні організації, оскільки у них своя бюрократія та стримувальні фактори.

Тут просто, я перепрошую за недипломатичний термін, але ООН дуже конкретно, буду дипломатом, "помилилася" в день теракту. Вони святкували день російської мови та набрали в рота води. Я думаю, що якби вони набрали в рот дніпровської води, змішаної з машинним мастилом та кров'ю, можливо, вони б трохи інакше поводилися,

– наголосив Кулеба.

Проте, за його словами, оскільки Нью-Йорк далеко і там інша вода, то в ООН примудрилися весь день мовчати й нічого не робити.

Міністр також зазначив, що хоче захистити офіс Організації в Україні, оскільки він організував невелику команду в Херсоні для допомоги. Однак навіть така реакція була неадекватною для масштабу трагедії.

Після розмови зі співробітниками офісу ООН вони подвоїли зусилля та сформували 2 команди, які готові їхати на тимчасово окупований лівий берег Херсонської області, щоб допомогти з евакуацією та гуманітаркою, якщо Росія надасть гарантії безпеки. Проте Кулеба зауважив, що цього, ймовірно, не станеться.

"Тому гнів українців – справедливий, але є реальність і треба з нею працювати в інтересах нашої країни", – підсумував очільник МЗС.

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