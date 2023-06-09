Про це в ефірі національного телемарафону заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє 24 Канал.
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Кулеба розкритикував реакцію ООН на підрив Каховської гідроелектростанції
Міністр закордонних справ зазначив, що швидка реакція – це не про міжнародні організації, оскільки у них своя бюрократія та стримувальні фактори.
Тут просто, я перепрошую за недипломатичний термін, але ООН дуже конкретно, буду дипломатом, "помилилася" в день теракту. Вони святкували день російської мови та набрали в рота води. Я думаю, що якби вони набрали в рот дніпровської води, змішаної з машинним мастилом та кров'ю, можливо, вони б трохи інакше поводилися,
– наголосив Кулеба.
Проте, за його словами, оскільки Нью-Йорк далеко і там інша вода, то в ООН примудрилися весь день мовчати й нічого не робити.
Міністр також зазначив, що хоче захистити офіс Організації в Україні, оскільки він організував невелику команду в Херсоні для допомоги. Однак навіть така реакція була неадекватною для масштабу трагедії.
Після розмови зі співробітниками офісу ООН вони подвоїли зусилля та сформували 2 команди, які готові їхати на тимчасово окупований лівий берег Херсонської області, щоб допомогти з евакуацією та гуманітаркою, якщо Росія надасть гарантії безпеки. Проте Кулеба зауважив, що цього, ймовірно, не станеться.
"Тому гнів українців – справедливий, але є реальність і треба з нею працювати в інтересах нашої країни", – підсумував очільник МЗС.
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ООН робила дивні заяви після підриву Каховської ГЕС: коротко
- У день, коли Росія підірвала греблю Каховської ГЕС, затопивши десятки населених пунктів, а українці намагалися ліквідувати наслідки катастрофи та евакуювали людей, ООН "святкувала" день російської мови. Відповідний допис з'явився на сторінці Організації у твітері.
- Генсек ООН Антоніу Гутерреш прокоментував підрив Каховської ГЕС лише наступного дня. Однак його заява була неоднозначною. Зокрема, він сказав, що ООН "не має доступу" до перевіреної інформації, щоб здійснити "незалежну перевірку" причин руйнації греблі. Також генсек не став говорити, що у цьому теракті винні саме росіяни.
- Бездіяльність ООН обурила українців. Вони засипали сторінку Організації гнівними коментарями, а згодом обурені люди влаштували акцію протесту під офісом ООН у Києві. Протестувальники вимагали визнати підрив окупантами Каховської ГЕС воєнним злочином.