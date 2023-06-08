Та ООН і Міжнародного Червоного Хреста – немає, є фікція. Про це 24 Каналу заявив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.

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"Є бренди, які дають змогу очільникам цих організацій отримати певні гроші за начебто роботу, яку вони проводять. Це піар-інституції. Усе, що вони можуть, – це влаштувати засідання заради засідання і не більше", – наголосив Подоляк.

Все існує на папері

Радник керівника ОПУ переконаний, що ці організації не працюватимуть і не робитимуть нічого, щоби організувати хоч якусь гуманітарну допомогу – евакуацію чи надання людям харчів та питної води.

Ця війна чітко продемонструвала, що міжнародної системи безпеки не існує – усе існує тільки на папері,

– зазначив Михайло Подоляк.

А певні правила, договори, а також уставні документи ООН, які регламентують те, що не може будь-яка країна неспровоковано вторгнутися на територію іншої та вбивати людей – не працюють.

"Це все фікція. Просто всі вдавали, що в нас є якісь правила, ми їх дотримуємось, у нас є якісь інституції, які "виявляють стурбованість", – сказав радник глави Офісу Президента.

Та після війни про це доведеться дуже жорстко говорити. Попри те, що навіть декому подобається існування Організації Об'єднаних Націй як майданчика, де можна попіаритися.

Як міжнародні організації можуть врятувати свою репутацію: дивіться відео

Червоного Хреста немає

Україна не має доступу до військовополонених, а країна-агресорка не дотримується жодної конвенції щодо поводження з ними та цивільними. Міжнародному Червоному Хресту на це просто байдуже.

"Вони туди не хочуть заходити й не хотітимуть. Вони не приїдуть в Херсон, вони не хочуть забирати з даху будівлі, два поверхи якої затоплено, дівчинку зі своєю собачкою", – переконаний Подоляк.

Адже це боягузи, яким все одно. Радник глави ОПУ вважає, що ці люди не усвідомлюють, що мають гуманітарну місію. Натомість вони просто себе "продають".

Як міжнародним організаціям можна себе врятувати

Єдина можливість для міжнародних інституцій "відбілити" хоч якусь репутацію – визнати Росію країною-терористкою. І це навіть попри те, що комусь не хочеться розривати з нею відносини й що країна-агресорка через паралельний імпорт має можливість отримувати технології, аби будувати ракети.

Навіть попри те, що дехто з лобістів Росії досі, перебуваючи в наглядових радах сировинних компаній Росії, отримує величезні кошти. Навіть попри те, що корупційні гроші Росії у збільшеному обсязі гуляють по низці країн,

– наголосив радник керівника Офісу Президента.

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