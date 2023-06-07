Глава держави наголосив, що зараз потрібна чітка і швидка реакція світу на те, що відбувається. Зараз навіть неможливо достеменно встановити, скільки людей на окупованій тимчасово території Херсонщини можуть загинути, повідомляє 24 Канал.

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На Херсонщині триває евакуація

Президент зазначив, що сьогодні увесь день – максимум уваги наслідкам російського теракту на Каховській ГЕС.

Затоплені десятки населених пунктів на підконтрольній нам території. Тисячі будинків! Триває евакуація. Причому під обстрілами! Російська артилерія продовжує бити, не зважаючи ні на що. Просто нелюди,

– наголосив Зеленський.

За його словами, станом на 22:30 на території Херсонської та Миколаївської областей врятували понад 2 тисячі людей.

"І я дякую всім, хто залучений до цієї роботи, всім, хто допомагає! Наше завдання – по максимуму захистити життя та допомогти людям", – зауважив український лідер.

Він додав, що на окупованій частині Херсонщини – абсолютно катастрофічна ситуація. Росіяни просто кинули людей у цих страшних умовах – без порятунку, води, просто на дахах будинків у затоплених громадах.

"І це ще один свідомий злочин Росії – після того, як держава-терорист спричинила катастрофу, вона ще й максимізує шкоду від неї. Зараз потрібна чітка і швидка реакція світу на те, що відбувається. Навіть неможливо встановити достеменно – скільки людей на окупованій території Херсонщини можуть загинути без порятунку, без питної води, без їжі, без медичної допомоги", – заявив глава держави.

Він підкреслив, що українські військові та спецслужби настільки, наскільки це можливо, попри обстріли, рятують людей. Проте потрібні масштабніші зусилля. Зокрема, необхідно, щоб міжнародні організації – такі, як Міжнародний Червоний Хрест, – негайно долучилися до рятувальної операції та допомогли людям саме на окупованій частині Херсонщини.

Кожна загибель людини там – це вирок наявній міжнародній архітектурі, міжнародним організаціям, які розучилися рятувати життя. Якщо зараз міжнародної організації немає в зоні цієї катастрофи – значить, її взагалі немає, значить, вона недієздатна. Усі відповідні звернення України, нашого уряду – є,

– наголосив президент.

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Україна попереджала, що Кремль готує цей теракт

Президент розповів, що багато лідерів світу, керівників держав, урядів, міждержавних об'єднань висловили свою підтримку Україні та чітке засудження російського злочину екоциду.

Я дякую за цю принциповість! Разом маємо й притягти до відповідальності окупантів. Вони понад рік контролювали й дамбу, і всю ГЕС. Російські пропагандисти серйозно й відкрито обговорювали саме такий сценарій рукотворної катастрофи, який вони й здійснили,

– заявив Зеленський.

За його словами, ще минулої осені Україна попереджала світ про мінування Росією об'єктів Каховської ГЕС.

"Ми закликали й до відправлення міжнародної спостережної місії на Каховку, до розмінування агрегатів та всіх споруд станції. На жаль, світової уваги тоді не вистачило, щоб усе це забезпечити", – зауважив український лідер.

Він додав, що зараз слід сконцентрувати увагу світу для ліквідації наслідків чергової катастрофи з вини Росії та не допустити подальшої руйнівної активності окупантів.

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Президент провів важливі переговори

Глава держави сьогодні провів кілька важливих міжнародних розмов. Зокрема, з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.

Поінформував його про ситуацію в затоплених районах, про нашу рятувальну операцію та нагальні потреби, щоб допомогти людям. Звичайно, обговорили й ризики для Запорізької атомної станції, яка досі перебуває під контролем окупантів,

– зазначив Зеленський.

За його словами, є домовленість із керівником МАГАТЕ про активізацію роботи представників Агенства на станції.

"Але зрозуміло, що, поки окупанти там, повної безпеки не уявити. Тому деокупація України – це безальтернативне завдання", – заявив український лідер.

Також він поспілкувався з президентом Франції Емануелем Макроном. Лідери дуже детально обговорили усі наслідки російського теракту на станції та загалом цю ситуацію.

"Все, що можемо зробити для допомоги людям, постраждалим регіонам. Ґрунтовно обговорили й оборонні дії, а також міжнародні заходи, які готуємо попри все, бо безпека нам потрібна попри будь-які агресивні й відверто божевільні дії Росії", – повідомив президент.

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Усіх забезпечать питною водою

Зеленський зауважив, що хоче окремо обговорити кілька речей, які є важливими для всієї нашої країни, а особливо для людей у тих наших регіонах, які залежали від Каховського водосховища.

Перше. Питною водою всіх забезпечимо. В усіх областях, районах, містах і селах, де це необхідно. Де зараз підвіз питної води, будуть зроблені всі необхідні системи постачання. Сталість постачання – це головний принцип. Друге. Світ буде з нами. Партнери повністю поінформовані про те, що відбувається, про те, якої допомоги ми потребуємо,

– підкреслив український лідер.

За його словами, хоч би якими були економічні, соціальні, екологічні наслідки цієї катастрофи, всі основи для життя будуть збережені.

"Херсонщина, Миколаївщина, Запорізька, Дніпровська області – ми бачимо всю проблематику і зробимо і можливе й неможливе, щоб створені окупантами проблеми були розв'язані. Третє. Прямим обов'язком представників держави та місцевої влади в усіх громадах і областях, які постраждали, є допомога людям", – наголосив президент.

Він додав, що усі по максимуму залучені до того, щоб урятувати й захистити якнайбільше людей – від уряду й ДСНС до обласної влади, місцевих громад.

"Кожен має сприймати це завдання особисто. І я дякую тим, хто сприймає його саме так! Дбаємо одне про одного і про Україну!" – заявив глава держави.

Окрім цього, він подякував кожному українському воїну, усім підрозділам та бригадам, які продовжують бити окупантів.

"Бахмутський напрямок, Авдіївка, уся "Хортиця", уся "Таврія" – ви молодці! Хай там що, кожен день має бути днем знищення ворога. Слава всім нашим героям! Слава всім, хто дбає про Україну й українців! Слава Україні!" – підсумував Зеленський.