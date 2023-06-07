Окрім цього, підняття рівня води спричинило пошкодження мостів. Варто зауважити, що Миколаїв розташований за понад 100 кілометрів від зруйнованої Каховської ГЕС і стоїть на іншій річці – на Південному Бузі, повідомляє 24 Канал.

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Вода підступає до зупинок

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив про підйом води у місті.

На Намиві у найнижчій точці пляжу вода підступає до зупинок громадського транспорту. Щоб не йшла далі на проїжджу частину і до будинків – укріплюємо берег. Техніка і комунальники працюють,

– зауважив мер.

У Миколаєві зріс рівень води / Фото Олександра Сєнкевича

Також він оприлюднив відео роботи миколаївських комунальників.

"Укріплення берега на Намиві. Працюють комунальні підприємства Миколаєва та адміністрація Заводського району", – додав Сєнкевич.

Дивіться відео, як у Миколаєві укріплюють берег

За інформацією Суспільне, на Миколаївщині підняття рівня води спричинило пошкодження мостів. Деякі з них пішли під воду.

Своєю чергою, понтонні переправи навпаки треба підтоплювати, щоб зберегти. Цим зараз також займаються комунальники.

Деякі мости на Миколаївщині пошкодилися / Фото Суспільне

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Миколаїв може залишитися без води

В ефірі національного телемарафону голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що через руйнування окупантами Каховської ГЕС зруйновано нульову точку водозабору з Дніпра.

Це позначка мінус 10 метрів, вона затоплена та зруйнована. Уряд виділяє кошти на її відновлення. Щодо питної води зараз, то вона є, заповнені сховища. Але при цьому загроза залишається – без води може залишитися Миколаїв,

– заявив Кім.

У самому Миколаєві зафіксовано збільшення рівня води на 70 сантиметрів. За словами голови ОВА, загрози немає, але за цією ситуацією спостерігають.

"Наразі реально під загрозою – Снігурівська територіальна громада та 13 населених пунктів уздовж річки Інгулець, тому що до вод Інгульця додалися води Дніпра, в результаті відзначається підвищення рівня води навіть більше, ніж у самому Дніпрі", – зазначив Кім.