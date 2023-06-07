Кроме этого, поднятие уровня воды повлекло за собой повреждение мостов. Стоит отметить, что Николаев расположен в более чем 100 километрах от разрушенной Каховской ГЭС и стоит на другой реке – на Южном Буге.

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Вода подходит к остановкам

Городской голова Николаева Александр Сенкевич сообщил о подъеме воды в городе.

На Намыве в самой низкой точке пляжа вода подходит к остановкам общественного транспорта. Чтобы не шла дальше на проезжую часть и в дома – укрепляем берег. Техника и коммунальщики работают,

– заметил мэр.

В Николаеве вырос уровень воды / Фото Александра Сенкевича

Также он обнародовал видео работы николаевских коммунальщиков.

"Укрепление берега на Намыве. Работают коммунальные предприятия Николаева и администрация Заводского района", – добавил Сенкевич.

Смотрите видео, как в Николаеве укрепляют берег

По информации Суспильне, на Николаевщине поднятие уровня воды повлекло повреждение мостов. Некоторые из них ушли под воду.

В свою очередь, понтонные переправы наоборот нужно подтапливать, чтобы сохранить. Этим сейчас тоже занимаются коммунальщики.

Некоторые мосты на Николаевщине повредились / Фото Суспильне