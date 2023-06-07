Глава государства подчеркнул, что сейчас нужна четкая и быстрая реакция мира на происходящее. Сейчас даже невозможно точно установить, сколько людей на временно оккупированной территории Херсонщины могут погибнуть, сообщает 24 Канал.

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В Херсонской области продолжается эвакуация

Президент отметил, что сегодня весь день – максимум внимания последствиям российского теракта на Каховской ГЭС.

Затоплены десятки населенных пунктов на подконтрольной территории. Тысячи домов! Продолжается эвакуация. Причем под обстрелами! Российская артиллерия продолжает бить, несмотря ни на что. Просто изверги,

– подчеркнул Зеленский.

По его словам, по состоянию на 22:30 на территории Херсонской и Николаевской областей спасли более 2 тысяч человек.

"И я благодарю всех, кто вовлечен в эту работу, всех, кто помогает! Наша задача – по максимуму защитить жизнь и помочь людям", – отметил украинский лидер.

Он добавил, что на оккупированной части Херсонской области – абсолютно катастрофическая ситуация. Россияне просто бросили людей в этих страшных условиях – без спасения, воды, прямо на крышах домов в затопленных общинах.

"И это еще одно сознательное преступление России – после того, как государство-террорист повлекло за собой катастрофу, оно еще и максимизирует вред от нее. Сейчас нужна четкая и быстрая реакция мира на происходящее. Даже невозможно установить точно – сколько людей на оккупированной территории Херсонщины могут погибнуть без спасения, без питьевой воды, без еды, без медицинской помощи", – заявил глава государства.

Он подчеркнул, что украинские военные и спецслужбы настолько, насколько это возможно, несмотря на обстрелы, спасают людей. Однако требуются более масштабные усилия. В частности, необходимо, чтобы международные организации – такие, как Международный Красный Крест – немедленно присоединились к спасательной операции и помогли людям именно на оккупированной части Херсонщины.

Каждая гибель человека там – это приговор существующей международной архитектуре, международным организациям, разучившимся спасать жизнь. Если сейчас международной организации нет в зоне этой катастрофы – значит ее вообще нет, значит, она недееспособна. Все соответствующие обращения Украины, нашего правительства – есть,

– подчеркнул президент.

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Украина предупреждала, что Кремль готовит этот теракт

Президент рассказал, что многие лидеры мира, руководители государств, правительства, межгосударственные объединения выразили свою поддержку Украине и четкое осуждение российского преступления экоцида.

Я благодарю за эту принципиальность! Вместе должны и привлечь к ответственности оккупантов. Они больше года контролировали и дамбу, и всю ГЭС. Российские пропагандисты серьезно и открыто обсуждали именно такой сценарий рукотворной катастрофы, который они и осуществили.

– заявил Зеленский.

По его словам, еще прошлой осенью Украина предупреждала мир о минировании Россией объектов Каховской ГЭС.

"Мы призывали к отправке международной наблюдательной миссии на Каховку, к разминированию агрегатов и всех сооружений станции. К сожалению, мирового внимания тогда не хватило, чтобы все это обеспечить", – отметил украинский лидер.

Он добавил, что сейчас следует сконцентрировать внимание мира для ликвидации последствий очередной катастрофы по вине России и не допустить дальнейшей разрушительной активности оккупантов.

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Президент провел важные переговоры

Глава государства сегодня провел несколько важных международных разговоров. В частности, с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Проинформировал его о ситуации в затопленных районах, о нашей спасательной операции и насущных нуждах, чтобы помочь людям. Конечно, обсудили и риски для Запорожской атомной станции, которая до сих пор находится под контролем оккупантов,

– отметил Зеленский.

По его словам, есть договоренность с руководителем МАГАТЭ об активизации работы представителей Агентства на станции.

"Но понятно, что, пока оккупанты там, полной безопасности не представить. Поэтому деоккупация Украины – это безальтернативная задача", – заявил украинский лидер.

Также он пообщался с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Лидеры очень подробно обсудили все последствия российского теракта на станции и в целом эту ситуацию.

"Все, что можем сделать для помощи людям, пострадавшим регионам. Обстоятельно обсудили и оборонные действия, а также международные мероприятия, которые готовим, несмотря на все, потому что безопасность нам нужна несмотря на любые агрессивные и откровенно безумные действия России", – сообщил президент.

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Всех обеспечат питьевой водой

Зеленский отметил, что хочет отдельно обсудить несколько вещей, которые важны для всей нашей страны, а особенно для людей в тех наших регионах, которые зависели от Каховского водохранилища.

Первое. Питьевой водой всех обеспечим. Во всех областях, районах, городах и селах, где это нужно. Где сейчас подвоз питьевой воды, будут сделаны все необходимые системы снабжения. Постоянство снабжения – это главный принцип. Второе. Мир будет с нами. Партнеры полностью проинформированы о происходящем, о том, в какой помощи мы нуждаемся,

– подчеркнул украинский лидер.

По его словам, какими бы ни были экономические, социальные, экологические последствия этой катастрофы, все основы для жизни будут сохранены.

"Херсонщина, Николаевщина, Запорожская, Днепровская области – мы видим всю проблематику и сделаем и возможное и невозможное, чтобы созданные оккупантами проблемы были решены. Третье. Прямой обязанностью представителей государства и местной власти во всех пострадавших общинах и областях, является помощь людям", – подчеркнул президент.

Он добавил, что все по максимуму привлечены к тому, чтобы спасти и защитить больше людей – от правительства и ГСЧС до областной власти, местных общин.

"Каждый должен воспринимать эту задачу лично. И я благодарю тех, кто воспринимает его именно так! Заботимся друг о друге и об Украине!" – заявил глава государства.

Кроме этого, он поблагодарил каждого украинского воина, все подразделения и бригады, которые продолжают бить оккупантов.

"Бахмутское направление, Авдеевка, вся "Хортица", вся "Таврия" – вы молодцы! Как бы там ни было, каждый день должно быть днем уничтожения врага. Слава всем нашим героям! Слава всем, кто заботится об Украине и украинцах! Слава Украине!" – подытожил Зеленский.