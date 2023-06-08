Світ закрив очі на катастрофу в Україні

Учора моя знайома показала мені відеокадри своєї тітки, яка, сидячи на даху свого будинку на Херсонщині зазняла момент, як мати з грудними двійнятами захлинулася та втонула з ними на руках, не втримавшись на своєму даху за трубу…

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Цими днями в інтернеті є багато катастрофічних кадрів… Ще більше кадрів, як українці кинулися на допомогу з усіх кутків країни: як рятують людей, тварин, звозять необхідне.

А що світ?

ООН, мабуть, досі святкує день російської мови, бо дій ніяких. Ганебна поведінка цієї організації перекреслює все, що зробив для України їхній український фонд-представник під час війни..

Червоний Хрест роздає гроші жителям Шебекіно, бо вони, мабуть, важливіші за людей та тварин, які захлинаються під водою в Каховці.

Грета Тунберг, мабуть, десь летить на своєму приватному джеті на чергову показову поодиноку акцію проти забруднення планети пластиком. Досі від малечі ані слова про жахливу екологічну катастрофу в Україні.

Важливо Підрив Каховської ГЕС – це лише початок катастроф у Східній Європі

Ілон Маск пише про "нє всьо так адназначьна".

ЄС чесно визнає, що Європа вже не дуже то й хоче приймати нових переселенців. Попередні втомили..

Усі міжнародні організації сіли засідати, й на виході видали нам лише своє – "занепокоєння трагедією".

Усі знають, хто насправді винен

Чому про них всіх пишуть? Тому що всі вони мають світовий вплив! Тому що люди, так сталося, звикли орієнтуватися на їхню "експертну" думку. Тому що Маскове "нє всьо так адназначьна" ретвіять 500 мільйонів людей.

Водночас майже всі дописи та сторіз українців з правдою про наслідки підриву Каховської ГЕС нещадно видаляються організацією Meta. Моє вчорашнє звернення до ворожого народу встигло репостнути 300 тисяч за три години, але і його вже знесли.

Нам всім, хто писав і пише правду, за кожне таке видалення світить тіньовий бан – це коли ти можеш собі публікувати щось, але то ніхто не побачить.

Ми це переживемо – вже навіть не сотий раз.

Але от чи переживе такий масштабний "тіньовий бан" Україна? Коли всі знають правду! Абсолютно всі насправді знають, хто винен в усіх наших трагедіях. Однак продовжують лише виказувати "занепокоєння".