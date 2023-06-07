Чому підриву ГЕС спершу не було у планах ворога

Однак передбачуваність цієї катастрофи пов'язана не лише зі звільненням Херсона, вона полягає у самій природі цієї війни.

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Ще раніше я підкреслював, що війна 21 століття – це не війна 20 століття. Хоча ніде правди діти, у 20 століття під час Другої Світової війни радянські війська підривали ДніпроГЕС, щоб загальмувати наступ німецької армії.

Однак війна 21 століття на території сучасної європейської держави з атомними електростанціями, гідроелектростанціями, великою промисловістю, абсолютно іншим рівнем водопостачання для промисловості і населення – це завжди серйозні катастрофи, наслідки яких ми навіть не можемо передбачити. Тим більше не можуть передбачити ці наслідки загарбники, які планували війну проти України.

Такої великої війни Владімір Путін в принципі не планував. Він планував захоплення Києва за 3 дні, створення там маріонеткової адміністрації, швидке приєднання до Росії Сходу та Півдня України.

Згідно з планом Путіна, який був на його столі у лютому минулого року, Херсонська область вже давно мала бути регіоном Росії, як і Миколаївська, Одеська, Запорізька. Тому жодних катастроф Росія тоді не планувала. Як і не планувався опір українців російському нападу, чи що російська армія зазнаватиме поразки навіть на тих територіях, які вона окупувала у перші тижні після вторгнення в Україну.

Війну слід зупинити негайно, інакше катастроф ще буде багато

От тоді Кремль перейшов до плану "Б" – довготривалої війни проти України, до плану війни на виснаження. Цього плану досі дотримується і Путін, і військове керівництво Росії. Вони впевненні, що тривалий час дозволить їм знищити українські ресурси, примусити Захід погодитися з тим, що він не може захистити Україну від російської агресії і врешті призвести до плану, який був на столі у Путіна в лютому минулого року.

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Тобто приєднання більшої частини України до Росії, з урахуванням того, що менша частина стане васальною державою Кремля, як сьогодні є лукашенківська Білорусь. Саме такий план сьогодні здійснює російське політичне керівництво та воєнне командування – план війни на роки.

Однак і в цьому плані можуть бути непередбачувані наслідки, які стануть катастрофою і для України, і для Росії, і для європейського регіону в цілому.

Катастрофа на Каховській ГЕС – це лише початок цілої низки техногенних та екологічних катастроф. Коли ми говоримо про те, що росіяни зробили на Каховській ГЕС, щоб загальмувати ймовірний наступ ЗСУ, то розуміємо, які загрози виникають перед Запорізькою АЕС. Ми розуміємо, що незабаром зупинять металургійні підприємства, які були пов'язані з водопостачанням з Каховської ГЕС.

Фактично, це знищення цілих міст, з яких виїде населення, бо не буде мати роботи. Це наслідки для екології регіону і того, який вигляд матиме територія, коли Каховська ГЕС остаточно припинить своє існування.

Це, фактично, закінчення водопостачання Криму, яке росіяни відновили, коли захопили Херсонську область. Зараз окупаційна влада Криму говорить про те, що води для півострова достатньо, однак це поки що. Коли канал зупиниться, а та вода, яка є в розпорядженні окупантів, завершиться, то виникнуть всі засади для подальшої екологічної катастрофи.

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Якщо війна затягнеться, то окуповані території перейдуть в очевидний занепад. Кожен регіон буде перетворюватися на резервуар для нових катастроф. Знову хочу нагадати, катастрофа на Каховській ГЕС – не остання, а тільки перша з ймовірних великих катастроф у Східній Європі, до яких треба готуватися не лише українцям, а й мешканцям сусідніх країн.

Дорога до довгої війни, про яку мріє Путін, це якраз дорога до такої низки катастроф. За 5 – 10 років ми просто не впізнаємо наш регіон і наш континент. Це я навіть не кажу, що ці катастрофи росіяни вже запланували. Адже вони можуть стати звичайним наслідком воєнних дій, некомпетентності, дурості, ідіотизму самих росіян і тих, хто з ними співпрацює.

Саме тому війну не можна затягувати, а Путіна слід зупинити.