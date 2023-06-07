Почему подрыва ГЭС сперва не было в планах врага

Однако предсказуемость этой катастрофы связана не только с освобождением Херсона, она заключается в самой природе войны.

Читайте также Две причины, почему россияне отважились на подрыв Каховской ГЭС

Еще раньше я подчеркивал, что война 21 века – это не война 20 века. Хотя и в 20 век во время Второй Мировой войны советские войска взрывали ДнепроГЭС, чтобы затормозить наступление немецкой армии.

Однако война 21 века на территории современного европейского государства с атомными электростанциями, гидроэлектростанциями, крупной промышленностью, совершенно иным уровнем водоснабжения для промышленности и населения – это всегда серьезные катастрофы, последствия которых мы даже не можем предвидеть. Тем более не могут предусмотреть эти последствия захватчики, планировавшие войну против Украины.

Такую большую войну Владимир Путин в принципе не планировал. Он планировал захват Киева за 3 дня, создание там марионеточной администрации, быстрое присоединение к России Востока и Юга Украины.

Согласно плану Путина, который был на его столе в феврале прошлого года, Херсонская область уже давно должна была быть регионом России, как Николаевская, Одесская, Запорожская. Потому никаких катастроф Россия тогда не планировала. Как и не планировалось сопротивление украинцев российскому нападению, или что российская армия будет терпеть поражение даже на тех территориях, которые она оккупировала в первые недели после вторжения в Украину.

Войну следует остановить немедленно, иначе катастроф еще будет много

Вот тогда Кремль перешел к плану "Б" – долговременной войне против Украины, к плану войны на истощение. Этого плана до сих пор придерживается и Путин, и военное руководство России. Они уверены, что долгое время позволит им уничтожить украинские ресурсы, заставить Запад согласиться с тем, что он не может оградить Украину от российской агрессии и наконец привести к плану, который был на столе у Путина в феврале прошлого года.

Интересно Теперь все зависит от ландшафта: как будет развиваться контрнаступление

То есть присоединение большей части Украины к России, с учетом того, что меньшая часть станет вассальным государством Кремля, как сегодня лукашенковская Беларусь. Именно такой план сегодня осуществляет российское политическое руководство и военное командование – план войны на годы.

Однако и в этом плане могут быть непредсказуемые последствия, которые станут крушением и для Украины, и для России, и для европейского региона в целом.

Катастрофа на Каховской ГЭС – это только начало целого ряда техногенных и экологических катастроф. Когда мы говорим, что россияне сделали на Каховской ГЭС, чтобы затормозить вероятное наступление ВСУ, понимаем, какие угрозы возникают перед Запорожской АЭС. Мы понимаем, что в скором времени остановят металлургические предприятия, связанные с водоснабжением из Каховской ГЭС.

Фактически это уничтожение целых городов, из которых уедет население, потому что не будет работы. Это последствия для экологии региона и того, как будет выглядеть территория, когда Каховская ГЭС окончательно прекратит свое существование.

Это фактически окончание водоснабжения Крыма, которое россияне восстановили, когда захватили Херсонскую область. Сейчас оккупационные власти Крыма говорят, что воды для полуострова достаточно, однако это пока. Когда канал остановится, а вода, которая есть в оккупантов, завершится, то возникнут все основы для дальнейшей экологической катастрофы.

Актуально Зачем россиянам трагедия на Каховской ГЭС: ответ из истории

Если война затянется, то оккупированные территории перейдут в очевидный упадок. Каждый регион будет превращаться в резервуар для новых катастроф. Снова хочу напомнить, катастрофа на Каховской ГЭС – не последняя, а только первая из вероятных крупных катастроф в Восточной Европе, к которым нужно готовиться не только для украинцев, но и для жителей соседних стран.

Дорога к долгой войне, о которой мечтает Путин, это как раз дорога к такому ряду катастроф. За 5 – 10 лет мы просто не узнаем наш регион и наш континент. Это я даже не говорю, что эти катастрофы россияне уже запланировали. Они ведь могут стать обычным следствием военных действий, некомпетентности, глупости, идиотизма самих россиян и тех, кто с ними сотрудничает.

Поэтому войну нельзя затягивать, а Путина следует остановить.