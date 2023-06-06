Еще одно преступления папке в Гааге

Но это "лебедь серый", потому что последствия все же будут масштабными, с серьезным влиянием на ход войны.

Актуально Зачем россиянам трагедия на Каховской ГЭС: ответ из истории

Характер водного потока позволяет заключить, что "тело" дамбы устояло, иначе сразу возникло бы искусственное цунами высотой 8 – 10 метров. Тогда это был бы ужас для жителей прибрежных территорий.

Сейчас возникает угроза другим плотинам Днепровского каскада, в первую очередь для Запорожской ГЭС из-за водяной нагрузки. Нашим гидроэнергетикам нужно действовать адекватно и осторожно.

Совершенно бессмысленные рассуждения, подорвали ли это дамбу оккупанты, или, может, она сама разрушилась. За все, что произошло во время неспровоцированной агрессии, несет ответственность агрессор. Разрушение Каховской дамбы – еще одно военное преступление Кремля, которое легло в папку в Гааге.

На что надеялись оккупанты

У меня нет сомнений, что россияне взорвали дамбу в надежде таким образом сдержать украинское наступление. Расчет на два обстоятельства:

во-первых, Крымское направление считается перспективным для нашего наступления. Известно, что на островах в низовьях Днепра действуют украинские ДРГ, готовя что-то вроде промежуточных плацдармов. Поэтому оккупанты надеются смыть эти наши части искусственной волной. Кстати, в точности также они безуспешно пытались сделать под Кривым Рогом;

во-вторых, после затопления большие территории левого берега Херсонщины на несколько недель превратятся в болота, передвигаться по которым крайне сложно. Это должно придержать наше наступление.

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Агрессору абсолютно наплевать на страдания украинцев по оба берега Днепра, а также в Крыму, рискующему остаться на лето почти без воды. Если недоимперия не может захватить Украину, она попытается ее разрушить. Украинской дипломатии нужно срочно доводить до наших союзников и партнеров: чем больше у нас будет современного наступательного оружия, тем быстрее мы деоккупируем нашу землю и исключим подобные катастрофы.

Раз пошло такое обострение, то надеюсь, что Крымскому мосту стоять осталось не недели, а суток.