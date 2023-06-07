Хотя уже сейчас пошли разговоры о том, как это преступление врага повлияет на наше контрнаступление, мы действительно здесь может только строить первые предположения.

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По имеющимся уже оценкам, износ Каховского водохранилища будет длиться 4 дня, вода сойдет за 7 – 10 дней. Соответственно, не ранее чем через 1 – 2 недели мы сможем увидеть, как изменился ландшафт, и как эти изменения могут влиять на дальнейшее течение военных действий.

Уже сейчас можно подвергать сомнению разные "карты" из телеграм-каналов, по которым россияне вроде бы сами затопили свои передовые позиции на временно оккупированной Херсонщине. Кому-то воображение там может рисовать, как оккупанты чуть ли не мотострелковыми бригадами тонут. Однако это все на самом деле была "серая зона" шириной 15 – 20 километров от берега, которую россияне использовали как позиционный район для обстрелов Херсона.

По некоторым сообщениям, враг действительно заранее отвел оттуда свои войска и перебросил на укрепление обороны вокруг временно оккупированного Мелитополя.

У ВСУ есть средства для новых условий контрнаступления

От того, что станет дальше с ландшафтом местности, напрямую зависит и то, насколько быстро ВСУ (при наличии соответствующего замысла) смогут перейти к активным действиям на Херсонском и Запорожском направлениях.

Если, например, это поле противоборства превратится в заболоченную местность, то в такой случай, что в нашем, что во вражеском арсенале есть соответствующая легкая бронетехника:

МТ-ЛБ, создававшийся для подобных условий;

в распоряжении ВСУ по западным поставкам есть шведские гусеничные вездеходы семейства Bv 10 из разных источников;

у россиян есть "арктические" тягачи ДТ-10 и ДТ-30, адаптированные на самом деле именно под болотистой местностью.

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Если же поле противоборства станет слишком полноводным, то и на такой случай в нашем арсенале могут быть свои заготовки:

понтонные переправы;

амфибийные гусеничные тягачи ПТС-2;

малые катера от западных партнеров, например, американские PB 40 Defiant.

В то же время наша промышленность может производить, как оказалось, даже десантные катера для речных коммуникаций.

Все вышеизложенное – это лишь предварительное предположение. Что-то, наверное, можно будет говорить только через несколько дней или пару недель, когда вода окончательно спадет, а все детали станут ясными.